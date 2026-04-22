Arbeloa-Carvajal, la intrahistoria de una relación podrida por los celos

Dani Carvajal se juega en este tramo final de temporada su última oportunidad de jugar un Mundial, a sus 34 años. Una grave lesión le mantuvo fuera de los terrenos de juego durante la pasada temporada y en esta no ha terminado de estar en plenas condiciones para rendir al máximo y ser un fijo en las alineaciones de Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa. Sin embargo, en estos últimos siete partidos en los que el Real Madrid ya no se juega nada, toda vez que está muy alejado del Barcelona en Liga y ha sido eliminado del resto de competiciones, el lateral confiaba en disfrutar de minutos. El seleccionador Luis de la Fuente estaba dispuesto a esperarle, pero para contar con él el madridista tenía que acumular minutos de juego.

Falta de empatía

Pero la realidad es que su entrenador, Álvaro Arbeloa, lejos de ayudarle ha mostrado una falta de empatía que contrasta con el trato en muchos casos casi servil hacia otros futbolistas de la plantilla. Ayer ante el Alavés el lateral jugó 27 minutos, lo que le lleva a sumar 442 en los 12 encuentros que ha jugado con Arbeloa en el banquillo. Una media de 36 minutos saliendo en la mayoría de encuentros del banquillo. Preguntado en sala de prensa por la suplencia de Carvajal y la posible complicidad para sumar minutos de cara a intentar entrar en la lista de la selección, la respuesta del técnico fue cortante y evidenció que su relación con el capitán del equipo es fría: “Tengo 23 jugadores en plantilla y cualquier jugador del Madrid tiene opciones de ir al Mundial. Si me lo permitís, voy a pensar en lo mejor para mi equipo”.

Carvajal y Arbeloa han chocado en varias ocasiones durante los últimos tres meses. El lateral confiaba en disfrutar de más ocasiones y el salmantino ha entendido que no estaba a la altura que exigían los partidos más importantes del calendario, en los que ha jugado un Trent Alexander-Arnold que ha ofrecido un pobre rendimiento en su primera temporada como madridista.

Carvajal mandó al banquillo a Arbeloa

La historia de Arbeloa y Carvajal viene de lejos. El canterano, que puso la primera piedra de Valdebebas junto a Alfredo Di Stéfano, regresó de Alemania en 2013, después de pasar un año en el Leverkusen. El de Leganés se hizo con la titularidad, jugando 31 partidos, y relegando a Arbeloa al ostracismo. El hoy entrenador madridista, que regresó al club en 2009 procedente del Liverpool, se hizo con la titularidad hasta que apareció Carvajal. En la primera temporada en que coincidieron Arbeloa jugó 18 partidos, que fueron 22 en la segunda y solo 6 en la tercera, lo que le empujó a marcharse al West Ham inglés, donde solo jugó tres encuentros y terminó colgando las botas. Carvajal, por su parte, se convirtió en el lateral derecho del Real Madrid ganando seis Copas de Europa.

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Parece que ahora aquello le pasa factura al actual capitán madridista. Hay otro factor que explica esta frialdad con el de Leganés. El Real Madrid, que ya se ha dirigido a Antonio Rudiger, entre otros, para ofrecerle un año de renovación no ha contactado con Carvajal y todo apunta a que saldrá por la puerta de atrás como lo hicieron antes estrellas del equipo como Iker Casillas, Raúl o Sergio Ramos. Nadie duda que el obediente Arbeloa asume las órdenes que Florentino Pérez quiera darle, como la desaparición de los canteranos del once y la convocatoria ayer ante el Alavés después de tres meses en los que el salmantino ha asomado a jugadores del filial al primer equipo con asiduidad. La relación de Carvajal y Arbeloa se ha terminado de romper con este episodio en el que el entrenador ha mostrado que la relación está podrida con una falta absoluta de empatía por una leyenda del club madridista que está a un paso de quedarse sin Mundial y de salir por la puerta de atrás del Real Madrid.