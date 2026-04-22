Empieza la cuenta atrás para las bodas de plata de la Jorgeada: horarios, avituallamientos y "mucha ilusión"

Este jueves, 23 de abril, Aragón celebra su gran fiesta. El día de San Jorge es una fecha marcada en rojo (y amarillo) en los calendarios de todos los aragoneses de la comunidad y, junto con la festividad, llega todo un cronograma de actividades que rodean al día de Aragón, entre ellas, actividades deportivas de todo tipo. El derbi entre Real Zaragoza y Huesca, que esta temporada se disputará en El Alcoraz el próximo domingo, es uno de los eventos habituales que rodean al día de San Jorge.

Sin embargo, si hay una cita deportiva ligada al día de Aragón todavía más emblemática y con mayor arraigo, es la Jorgeada. La caminata organizada por Os Andarines d'Aragón que llevará desde la noche de este miércoles hasta la mañana del jueves a cientos de personas cada año a viajar a pie desde Zaragoza hasta Huesca vuelve a celebrarse este 2026 por todo lo alto. Además, dado que se trata de la XXV edición, regresa cumpliendo un significativo aniversario.

La comunión entre caminantes de la capital aragonesa y de la localidad oscense celebra este año sus bodas de plata. Una vigesimoquinta edición que homenajea el espíritu de sus primeras veces pero que viene cargada con la misma ilusión que el primer día. Así lo expresa el presidente de la asociación organizadora, José María Gallego, que ya lleva tiempo con los preparativos de una andada de récord.

Acto de presentación de la XXV edición de la Jorgeada de Os Andarines d'Aragón. / PABLO IBÁÑEZ

Más de 1.000 personas participarán este año en la Jorgeada, ya sea completando el recorrido completo, una parte de él o incorporándose durante el trayecto para conmemorar el día de Aragón. Más de un millar de caminantes que no tendrían la oportunidad de hacerse el camino al andar si no fuera por la contribución de más de 100 voluntarios y de cerca de medio centenar de trabajadores. "No sería posible sin ellos", afirma José María Gallego.

En este sentido, la celebración de la Jorgeada requiere de una preparación considerable y, sobre todo, de un abastecimiento constante a lo largo de todo el trayecto. "Esto no es una maratón en la que hay un avituallamiento y ya está", explica el presidente de Os Andarines. De hecho, un total de 14 paradas asistirán a los cerca de 1.150 inscritos en la caminata, siendo 4 de ellas las principales, con comida caliente además de la rehidratación básica como el agua, el aquarius o las piezas de fruta que se puede encontrar en la otra decena.

Acto de presentación de la XXV edición de la Jorgeada de Os Andarines d'Aragón. / PABLO IBÁÑEZ

Horarios de salida y actos previos

Antes de empezar el evento deportivo, una serie de actos acontecerán en el Palacio de la Aljafería previos a la salida como parte de la tradición de la Jorgeada. A las 19.30 horas de este miércoles se realizará la foto con todos los participantes y, durante cerca de 30 minutos, actuarán los Gaiteros del Rabal. A continuación, hablarán la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro.

Después, el speaker de la organización, Mariano Navascués, dirigirá la entrega de premios a los 'Jorgeadores', que este año serán José Luis Angulo y Montse Cubas, y no por cualquier motivo. Angulo, miembro de la primera edición, es el único que ha participado en todas las Jorgeadas celebradas hasta la fecha. Una primera caminata en la que participaron cerca de 50 personas y solo 7 llegaron al destino. Por su parte, Cubas ha estado en la organización como voluntaria en las 25 ediciones de la cita.

A las 21.00 horas, saldrán los andarines en una andada controlada hacia la Plaza del Pilar, donde habrá otra foto grupal antes de dar comienzo a la caminata por vía libre hacia la capital altoaragonesa. Aunque con diferentes tiempos en función del ritmo seguido, la llegada a Huesca está prevista a media mañana. Así, los principales actos en la localidad oscense están previstos para las 11.30 horas, cuando se plantará un árbol como parte de la tradición que se sigue desde la tercera edición de la Jorgeada, y para las 12.00, hora en la que se colocará la pañoleta en la estatua de San Jorge.

Por último, a las 16.00, hora en la que está prevista la llegada de los más rezagados, será la comida para todos aquellos que hayan logrado completar el recorrido. Un menú que incluye dos platos, ensalada verde y paella, postre y chupito. Como regalo, todos los participantes obtendrán una camiseta conmemorativa del 25 aniversario de la Jorgeada. Además, los 7 autobuses contratados realizarán viajes de vuelta a Zaragoza desde las 12.00 horas.