Sanción ejemplar en el fútbol base aragonés: un año para el cadete del CD Ebro que agredió a un jugador del Hernán Cortés

Sanción ejemplar en el fútbol base aragonés. El cadete del CD Ebro que agredió a un jugador del Hernán Cortés este pasado fin de semana ha sido sancionado por el Comité de Competición y Disciplina de la Real Federación Aragonesa de Fútbol con un año de castigo.

"Un año de suspensión por agredir a un contrario, apreciándose la concurrencia del elemento doloso -requisito indispensable en este tipo de infracciones- al haberse producido la acción con el juego detenido, de forma reiteraday a una distancia que imposibilita cualquier intervención en un lance del mismo", argumenta el Comité. No hay multa económica.

En el apartado de resoluciones especiales, Competición y Disciplina considera, tras revisar los escritos presentados por ambos clubs, que "el incidente se circunscribe a una grave y concreta acción del juego", al mismo tiempo que acuerda que se reanude el encuentro el 30 de abril con 0-1 en el marcador a favor del Hernán Cortés, con 10 jugadores el Ebro y en el minuto 35 del partido.

Después de que un balón enviado en largo por parte del equipo local saliera del terreno de juego, un futbolista del conjunto arlequinado comenzó a propinar una retahíla de puñetazos sin motivo aparente sobre el rostro de un jugador visitante. Tras el suceso, el árbitro decidió detener el enfrentamiento de inmediato y se solicitó la presencia de los cuerpos de seguridad, acudiendo a La Almozara tanto la Policía Nacional como la Local.

En la grada estaban viendo el partido los padres del joven agredido, que ya presentaron una denuncia formal en la policía a raíz del episodio vivido el sábado. El agresor, según fuentes, practica boxeo como deporte complementario al fútbol. El jugador del Hernán Cortés, tras acudir al médico para realizarse una radiografía, habría comprobado que no tiene nada roto.

La sanción de un año se alinea con la línea que ha marcado la Real Federación Aragonesa de Fútbol, que ante el aumento de casos de violencia verbal y física ha endurecido las sanciones y elevado la labor pedagógica, tal y como dijo su presidente, Manuel Torralba, en el Foro 26 que se celebró en Zaragoza: "La gente tiene que ver que hacer las cosas mal tiene consecuencias", resaltó.

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En las últimas semanas ha habido varios incidentes en el fútbol base aragonés. Por ejemplo, un árbitro salió de un Valdefierro-Amistad de Primera Cadete y en un Atlético Cariñena-Montecarlo de Regional Preferente la árbitra Coral Couso Cuadrado fue víctima de numerosos insultos y amenazas de muerte por parte de varios aficionados locales, por lo que la misma trencilla suspendió el partido, lo que obligó a la FAF a emitir un comunicado en el que recalcaban su “más enérgica condena ante estos hechos lamentables, que sin duda generan una profunda preocupación”