El viral portero-jugador del Utebo confirma cuánto cobra un futbolista en Segunda Federación: "De 300 a 5.000 euros"

El salario en el fútbol es un tema tabú que muchos jugadores intentan omitir cuando les ponen un micrófono delante. Las grandes estrellas del deporte rey como Messi, Cristiano Ronaldo o Mbappé perciben anualmente unos contratos multimillonarios a los que se añaden los anuncios publicitarios y otros ingresos. La distancia entre el fútbol profesional y el semiprofesional es un abismo no solo deportivo, sino económico.

Mientras que en la élite de LaLiga EA Sports un jugador tiene garantizado por convenio un salario mínimo de 195.000 euros anuales para esta temporada 2025/2026, la realidad en las categorías inferiores es radicalmente distinta. El último protagonista en romper el tabú de las nóminas ha sido Pablo Puyod. El portero, que defiende los colores del Utebo FC y que protagonizó una de las acciones más virales de la Segunda Federación, ha desvelado una horquilla mensual en la que se mueven muchos jugadores de la categoría en temas salariales.

El sueldo de un jugador de Segunda Federación

Conocido en Instagram como pol_22, Pablo Puyod se marcó el objetivo de documentar su vida hasta que finalizará la temporada con el Utebo. Respecto al contenido de sus vídeos, los encontramos de todo tipo: recetas de cocina saludables, momentos junto a sus compañeros de equipo o rutinas de ejercicios para mejorar el físico y mantenerse a punto para la competición.

En uno de sus últimos vídeos, el guardameta ha desvelado lo que cobra un futbolista que juega en Segunda Federación. "La respuesta es depende. No hay un salario mínimo y puede varias dependiendo de la edad, posición o tu experiencia en la categoría", desvela Puyod. En la cuarta categoría del fútbol español, al igual que en Primera Federación, no hay un control económico respecto a los salarios de los jugadores.

"No es lo mismo un club con un presupuesto muy alto que uno con otro más bajo. Si tuviera que mojarme, diría que entre 300 euros y 5.000 o 6.000 euros mensuales. Incluso habrá jugadores que cobren más dinero. Lo normal no es tener un salario mensual de 5.000. Yo me quedo con un término medio de entre mil y dos mil euros", explica el guardameta del Utebo que protagonizó una de las acciones de la temporada jugando de portero-jugador.

Una acción viral que dio la vuelta al mundo

Pablo Puyod protagonizó hace unos meses una de las acciones más virales de la temporada en Segunda Federación. En el duelo regional en Santa Ana contra el Ejea de los Caballeros, el conjunto zaragozano perdía por 0-2 a escasos minutos del final del partido. Juan Casajús, entrenador del Utebo, llevó a cabo una decisión que tardo poco en hacerse viral: cambiar a su portero titular por el suplente y jugar con portero-jugador.

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Fueron diecisiete minutos. Del 79 al 97. Diecisiete minutos con un portero convertido en mediocentro, constructor y conductor. Incluso defensor en campo contrario. Algo nunca visto en el fútbol y que la gente no dudo en comparar a Casajús con Guardiola. El partido terminó con empate a 2. El Utebo está viviendo otra gran temporada. El equipo zaragozano se encuentra en puestos de playoff en el Grupo 2 de Segunda Federación a falta de dos jornadas para que finalice el campeonato liguero y puedan volver a luchar por ascender a Primera Federación.