Zaragoza reunirá a 639 deportistas en los XIX Juegos del Cierzo LGTBI
Participarán 117 equipos que competirán en voleibol, vóley playa, fútbol sala, baloncesto y pádel
Zaragoza acogerá del 24 al 26 de abril la XIX edición de los Juegos del Cierzo, que reunirán a 639 deportistas LGTBI procedentes de distintos puntos de España y de más de 20 nacionalidades.
El evento, presentado este miércoles en el Ayuntamiento de Zaragoza, contará con la participación de 117 equipos que competirán en voleibol, vóley playa, fútbol sala, baloncesto y pádel, modalidad que crece tras su incorporación en la pasada edición.
En la presentación han participado el concejal delegado de Deportes, Félix Brocate; el presidente de la Federación Aragonesa de Voleibol, David Lechón; y el presidente de la Asociación Deportiva Cierzo proLGTB+, Juan Chicón.
La competición se desarrollará durante tres jornadas en seis instalaciones deportivas de la ciudad, entre ellas el CDM Siglo XXI, el PDM Río Ebro, el PDM Ciudad de Zaragoza y el PDM Ramiro Solans, además de SoccerWorld y el Parque Deportivo Ebro.
Además, como han explicado, el programa arrancará el viernes con las pruebas de vóley playa y pádel, mientras que el resto de disciplinas se disputarán el sábado.
Más allá del ámbito deportivo, los Juegos del Cierzo se plantean como un espacio de encuentro y visibilización del colectivo LGTBI, promoviendo valores de inclusión y respeto a través del deporte.
Asimismo, la cita tendrá impacto económico y turístico en la ciudad, con la llegada de participantes de comunidades como Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Aragón.
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