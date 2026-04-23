La Jorgeada se supera en su 25 aniversario

La edición número 25 de la Jorgeada volvió a resultar un éxito. Más de 1.000 personas se unieron en algún momento de los 80 kilómetros que separan Zaragoza y Huesca y que Os Andarines d’Aragón caminan cada 23 de abril para celebrar San Jorge desde hace un cuarto de siglo. La salida se dio en la tarde noche del miércoles en La Aljafería y a mediodía de ayer los más intrépidos ya estaban en el cerro de San Jorge.

En total fueron 1.150 los jorgeadores que completaron el recorrido, bien desde el inicio, bien desde alguno de los puntos intermedios, para llegar hasta el cerro de San Jorge donde, como también es tradición, se procedió a plantar un árbol. En esta ocasión se trató de un Zelkove, planta de origen asiático, a cuya plantación contribuyeron los concejales del Ayuntamiento de Huesca presentes en el acto.

Después, la comitiva de Os Andarines d’Aragón, comandada por su presidente e impulsor de la Jorgeada José María Gállego, se dirigió a la ermita de San Jorge para ponerle el pañuelo de andarín al patrón de Aragón, otra tradición que se ha cumplido en estos 25 años. Tras estos actos más protocolarios los andarines acudieron al Palacio de los Deportes de la capital oscense, donde se sirvió la comida para reparar fuerzas después de tan larga caminata. Paella, ensalada verde, postre y chupito era el menú para los más de mil asistentes.

Tres participantes, junto a uno de los nueve dragones que jalonan el camino. / SERVICIO ESPECIAL

La edición del 25 aniversario transcurrió sin incidentes, aunque los sanitarios tuvieron que intervenir para cuestiones menores y uno de los participantes sufrió una lipotimia en una jornada de altas temperaturas. La Jorgeada batió sus propios récords de participación y seguimiento y ya piensa en la próxima edición. La prueba es ya todo un clásico en el calendario regional como celebración deportiva y popular del Día de Aragón.