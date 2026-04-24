El Bada Huesca visita al intratable y poderoso Barcelona en un duelo entre penúltimo y campeón de Liga

El Bada Huesca visita este sábado, a las 12.30 horas, al intratable y poderoso Barcelona, con escasas o nulas posibilidades de sacar algo positivo del desplazamiento, dado el potencial y la diferencia entre ambos equipos al medirse el campeón con el penúltimo de la clasificación. En el conjunto oscense habrá varias ausencias para este encuentro por lesión, ya que a los de larga duración, Carlos Molina, Rafa Paulo y Frank Cordiés, se suma la de Drasko Nenadic, mientras otros jugadores que sufrieron golpes del último encuentro serán duda hasta el último momento.

En la previa del partido, el entrenador del equipo oscense, José Nolasco, ha admitido lo difícil que resulta medirse al Barcelona. “Es muy complicado siempre enfrentarse a ellos, pero no por el resultado, que ya lo sabemos cuál va a ser. Nos tenemos que olvidar de ello y debemos procurar que no haya lesionados”, ha dicho. No obstante, el técnico del Bada Huesca considera que su equipo está mejor en este final de temporada. "Estamos ahora en un proceso mental y la victoria ante el Granollers nos tiene que dar más moral y confianza de cara al final de temporada", ha apuntado.

En todo caso, ha considerado que el Barcelona tiene mejor equipo que el año anterior, porque está más equilibrado. "Tienen mejor portería, son mejores desde lo seis metros, corren mucho, en ataque posicional tienen buenos lanzadores y tienen grandes jugadores en todas las posiciones", ha destacado.

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El objetivo del Bada Huesca en este partido, según su técnico, es parar a los jugadores para que hagan un ataque posicional, aunque ha admitido que es muy difícil frenar todas sus acciones y además, aunque ya han ganado la Liga, "nunca se relajan". El partido, correspondiente a la jornada vigesimosexta de la Liga Nexus Asobal entre el Barcelona y el Bada Huesca, se disputará en el Palau Blaugrana con arbitraje de Tania Rodríguez y Lorena García.