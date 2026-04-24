El CD Oliver denuncia el anuncio de un convenio falso con el Osasuna hecho por IA: "Es totalmente falso y sólo busca malmeter"

En una jornada marcada por la celebración del Día de San Jorge, y por ende de Aragón, uno de los clubes más potentes en cuanto a potenciación de las categorías base en la ciudad y en toda la comunidad vivió un episodio negativo en redes sociales, en gran parte culpa de la inteligencia artificial. Fue el CD Oliver el equipo que a través de sus redes sociales denunció la difusión a través de diversos canales de comunicación de un bulo que anunciaba un convenio con el CA Osasuna, algo "totalmente falso" y "malintencionado" de cara al final de esta presente temporada.

Como bien han confirmado desde dentro del club a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, una imagen editada por IA le llegó al presidente del CD Oliver. Una foto publicada en la cuenta de Instagram de la propia entidad el pasado 20 de febrero fue retocada con una inteligencia artificial para aparentar el acuerdo de un convenio con el club rojillo, cuando desde hace algo más de 12 años están asociados con el Villarreal CF, uno de los conjuntos con mejor fútbol base de toda la península ibérica.

Esta fake new puede tener relación con que el Oliver el próximo martes 28 de abril va a viajar hasta Navarra para jugar varios amistosos de benjamines, infantiles y cadetes contra las categorías inferiores del Osasuna en Tajonar, Navarra. "Algún familiar, conocido o quien sea se ha enterado de estos partidos y se habrán querido hacer los graciosos o fantasear", asegura Javier Agudo, director deportivo del equipo zaragozano, a este diario.

La publicación que están viendo es la que fue modificada, cambiando todos los simbolismos del CD Oliver que se ven en la imagen por el del conjunto pamplonés, incluyendo el chándal del joven jugador que sale posando. A la vez que se cambió el texto de la descripción para que pareciera que se estuviera firmando dicho convenio dejando de lado el de la actualidad con el submarino amarillo.

El CD Oliver y el Villarreal CF, clubes convenidos desde hace más de una década / SERVICIO ESPECIAL

Agudo replica lo que anunciaron en su comunicado de ayer: el objetivo del club de encontrar el origen de procedencia de este bulo, del que todavía no se sabe por cuántos canales se ha podido llegar a transmitir. "De tratarse de alguien de dentro del club, se procedería a su desvinculación, aunque creo que vendrá de alguien de fuera, más en una época en la que los clubes empiezan a planificar el siguiente curso", sentencia el directivo.

En el comunicado oficial lanzado ayer en las redes del CD Oliver manifiestan la falsedad de esta información, la cual sólo tiene la intención de "malmeter y perjudicar" al club, a la vez que confirman el desplazamiento a Navarra durante la próxima semana, aclarando de ahí esa vinculación con el conjunto rojillo, además de su cordialidad y "excelente relación" que tienen con muchas canteras del fútbol español. "Nosotros pensamos en los chicos, es una experiencia que tienen que vivir y que les abre oportunidades", aclara Agudo.

A su misma vez anuncian que no dudarán en tomar acciones legales frente al responsable de este hecho, derecho al que se reservan hasta que se aclare todo lo sucedido y hallen con el promulgador de esta imagen alterada con IA.

Noticias relacionadas

Más allá del ruido generado en internet, en el CD Oliver insisten en que su prioridad sigue estando sobre el césped y en la formación de sus jugadores. El episodio deja además una advertencia cada vez más actual para clubes y aficionados: la facilidad con la que la inteligencia artificial puede fabricar contenidos falsos capaces de sembrar dudas en cuestión de minutos. Mientras se aclara el origen del montaje, la entidad zaragozana trata de pasar página y centrar sus esfuerzos en lo verdaderamente importante: el crecimiento de su cantera y las oportunidades deportivas de sus jóvenes futbolistas.