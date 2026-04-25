Aday Mara se inscribe en el Draft de la NBA

Aday Mara sigue dando pasos camino de la NBA. El pívot zaragozano se ha declarado elegible en el Draft que se celebrará en junio tras inscribirse en lo que se conoce como Early Entry, destinado a jugadores que, por edad, no están obligados a presentarse. El plazo para apuntarse concluía este viernes 24 de abril y los jugadores tienen hasta el 13 de junio para borrarse si así lo desean.

Según las previsiones de los portales especializados, el zaragozano podría ser elegido en la lotería del Draft tras haber concluido la temporada como campeón de la NCAA con Michigan y designado mejor defensor del Big Ten. No obstante, Mara, de 21 años recién cumplidos, ha mantenido también su elegibilidad con Michigan, por lo que deja la puerta abierta a un posible regreso o renuncia.

Tras su excepcional temporada en Michigan después de dos años con muy poco protagonismo en UCLA, su camino hacia la NBA se ha acelerado y estaba en todas las previsiones que pudiera inscribirse en el Draft de este año. También lo pensaban los Wolverines que, por si acaso, han cerrado ya esta semana al pívot de Cincinnati Moustapha Thiam, de 2,18 de altura. Dusty May, el técnico de Michigan, se ha prodigado en los últimos años en sacar un gran rendimiento de sus jugadores altos, algo que tuvo gran peso en la decisión de Aday de cambiar UCLA por Michigan.

Y es que el zaragozano ha pasado de ser un jugador más, muchas veces olvidado y desperdiciado por Mick Cronin, a ser decisivo para Dusty May y los Wolverines. Esta temporada ha promediado 12,1 puntos, 6,8 rebotes y 2,4 asistencias por partido, demostrando no solo su capacidad para anotar e intimidar (batió el récord de su universidad con más de 100 tapones), sino también su habilidad entendiendo y leyendo el juego, siendo capaz de asistir desde cualquier posición.

Tras una temporada intensa y triunfal en la que ha vuelto a poner su nombre en el foco después de haberlo hecho cuando brilló con las categorías inferiores de la selección española y comenzó a despuntar en la ACB de la mano del Casademont Zaragoza, Aday Mara se ha convertido en el primer español en ganar la NCAA de baloncesto. Tras una semana de celebraciones en Ann Arbour, Aday Mara puso rumbo a Los Ángeles, donde se está entrenando durante siete horas al día en busca de convencer a alguna franquicia y dar el salto a la NBA, convirtiéndose en el primer aragonés en la mejor Liga del mundo.

El camino para llegar parece el Draft, que se celebrará entre el 23 y el 24 del próximo mes de junio, con la primera ronda el día 23 y la segunda, el 24. Además, el 10 de mayo se determinará el orden definitivo y del 10 al 17 se celebrará el Draft Combine. Todas las previsiones sitúan a Aday Mara en la primera ronda del Draft, incluso entre los diez o quince primeros.

También se ha inscrito a última hora en el Early Entry el base del Valencia Basket Sergio de Larrea, mientras que Baba Miller estará por edad.