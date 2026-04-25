El CB Zaragoza desafía al favorito en el arranque del 'playoff' de ascenso

Este domingo, el pabellón Siglo XXI acoge a partir de las 12.00 horas el primer asalto de la eliminatoria de playoff de ascenso a Primera FEB entre el Club Baloncesto Zaragoza y Caja87 Sevilla. Un cruce que enfrenta dos proyectos con trayectorias y estructuras muy distintas, pero con un mismo objetivo: avanzar hacia la categoría superior.

El CBZ afronta la eliminatoria desde una posición distinta a la de su rival, pero con una evolución competitiva notable. Recién ascendido a la categoría, el equipo aragonés ha ido consolidando su propuesta a lo largo de la temporada, especialmente en una segunda vuelta en la que ha dado un paso adelante en consistencia y rendimiento. La plantilla dirigida por Toño Martin, cuenta con referentes como Alvarado, Gatell y Colom, a los que se suma el peso ofensivo de Zhao, uno de los jugadores más determinantes del equipo en ataque. El conjunto zaragozano ha demostrado ser competitivo en escenarios exigentes, con un estilo de juego que exige intensidad constante a sus rivales.

Por su parte, el conjunto sevillano comparece como uno de los aspirantes más sólidos de la competición. Bajo la denominación de Caja87 Sevilla, el club recoge el legado histórico del baloncesto de élite en la ciudad —desde Caja San Fernando hasta Cajasol o Betis— y ha configurado una plantilla de garantías para el ascenso. Con un balance de 18 victorias y 8 derrotas en la fase regular, el equipo andaluz ha mostrado regularidad y profundidad, apoyado en jugadores de experiencia contrastada como Josep Franch, Clark y Dedovic.

En el plano institucional, el club ha planteado el encuentro como una cita clave también para su afición. Los abonados tendrán acceso incluido, mientras que el público general podrá asistir con entradas a precios populares (7 euros y 3 euros la entrada infantil), en un fin de semana marcado por la festividad de San Jorge en Aragón.

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El precedente histórico entre ambos conjuntos se remonta a la temporada 1995-1996 en ACB, última campaña del equipo zaragozano en la máxima categoría. Entonces, el balance de enfrentamientos reflejó una victoria para cada equipo, con resultados que mantienen cierto simbolismo de cara a esta nueva eliminatoria. La serie se resolverá el próximo 3 de mayo en Sevilla, en el pabellón de San Pablo, donde se disputará el partido de vuelta. Antes, Zaragoza afronta el reto de tomar ventaja en casa en un duelo que medirá aspiraciones, dinámicas y capacidad competitiva en un momento decisivo de la temporada.