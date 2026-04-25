Del cielo al césped: un salto en paracaídas marcará el inicio de un derbi aragonés de alto voltaje

Este fin de semana en la comunidad se van a sentir las emociones de todos los colores. El SD Huesca-Real Zaragoza, un todo o nada para ambos conjuntos, en un derbi aragonés disputado en puesto de descenso que prácticamente sentenciará a quien no consiga una victoria en El Alcoraz. Por otra parte, Aragón vivirá otro derbi, de menos calibre y expectación por la división en la que se disputa, pero con un toque de espectáculo a la altura de las aspiraciones de ambos conjuntos.

El CD Ebro y el Utebo FC vivirán otro partido de alto ritmo cardiaco este domingo a las 12.00 horas, al igual que el derbi disputado en Huesca ese mismo día a las 18.30 horas, con una diferencia clara en los objetivos de ambos conjuntos: entrar en los playoffs para ascender a Primera Federación.

El club utebero ocupa la tercera posición con 55 puntos, en estos puestos de promoción junto al filial del Alavés (2º con 58), el Logroñés (4º empatados a puntos con el Utebo) y el Tudelano (54 puntos). Mientras tanto, el club de La Almozara aspira a recortar distancias en el derbi, ya que antes del encuentro están a cinco unidades del combinado navarro, por lo tanto, a seis de los del Juan Carlos Beltrán, quien lleva en el cargo desde julio de 2021 y busca la hazaña del ascenso.

Clasifiación del Grupo 2 de Segunda Federación en la jornada 32 / BeSoccer

El espectáculo está servido para un derbi en el que el CD Ebro puede meterse de lleno en la lucha por entrar en la zona noble de la clasificación. Pues bien, a este se le va a dar un añadido para los espectadores del partido, todavía más emocionante siquiera, ya que media hora antes del pitido inicial un paracaidista va a sobrevolar el Municipal de Santa Ana, así lo ha confirmado el Ayuntamiento de Utebo a través de un comunicado en sus plataformas sociales.

Una previa de un partido que promete estar a la altura, nunca mejor dicho, en el que los 'barbos' querrán dar un golpe encima de la mesa y escalar en la clasificación.

Los visitantes quieren precisamente eso: aferrarse a sus posibilidades en entrar en estas posiciones de promoción, esperando que sus rivales pinchen en estas dos últimas jornadas ligueras y luchar hasta el final por acceder a lo que serían seguramente de los partidos más importantes del club.

El conjunto local tiene esta fecha marcada en rojo sangre, ya que de puntuar estarían matemáticamente clasificados para los playoffs de ascenso. Desde sus redes sociales piden el apoyo de su equipo desde el minuto uno y, por supuesto, desde que este experto del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA) aterrice en el campo de fútbol del barrio rural zaragozano. "El espectáculo empieza desde el cielo", plasman en este post.

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Con este espectáculo añadido, el derbi aragonés gana un componente de espectáculo poco habitual en el fútbol de categorías no profesionales. Más allá de lo que ocurra sobre el césped, el encuentro entre el CD Ebro y el Utebo FC ya se presenta como una cita marcada por la emoción, la tensión clasificatoria y un arranque simbólico desde el cielo que busca elevar aún más la expectación en torno a un partido decisivo en la lucha por el playoff de ascenso.