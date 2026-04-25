Demichelis: Hay que ser malos y agresivos

Vitoria, 25 abr (EFE).- El entrenador del Mallorca, Martín Demichelis, explicó tras la derrota ante el Deportivo Alavés (2-1) que sus jugadores tienen que ser “malos y agresivos en el buen sentido” a la hora de defender y más con el marcador a favor.

El argentino indicó en rueda de prensa que les tocará crecer “con sabiduría e inteligencia” después de una segunda parte en la que no fueron ellos.

“Hay que mostrar los colmillos, nos falta aprender a defender. No se defiende solo en el último tercio, sino en todas las partes del campo”, remarcó el entrenador, que se mostró enojado por la manera en la que perdió su equipo.

“Estamos regalando tiempo y no estamos para regalar nada”, apuntó tras desvelar que en el descanso había indicado que tenían que seguir presionando e intentar ir a por más.

Subrayó que son el segundo equipo más goleado, por eso se centró en la defensa de sus jugadores. “Intentaremos modificarlo de aquí al final, pero tampoco podemos mejorar en lo físico porque queda poco”, reconoció.

“Vamos a trabajar con armonía y unión. Hay que crecer en la derrota, lo que no suma puntos, suma experiencia”, consideró y aseguró que esperaba “mucho más” de la semana del Mallorca.