La Orbea Monegros convierte Sariñena en una gran fiesta del ciclismo con 5.800 bikers

La Orbea Monegros ha vuelto a celebrarse este sábado en Sariñena con la participación de 5.800 bikers. En su edición número 26, la cita ha ofrecido una jornada exigente, marcada por el calor, el polvo y la singularidad de un recorrido que atraviesa algunos de los parajes más representativos del territorio.

Con salida y meta en la capital de Los Monegros, los participantes han afrontado dos recorridos: la maratón, de 113 kilómetros, elegida por la mayoría de los inscritos, y la media maratón, de 79. El arranque ha vuelto a ser uno de los momentos más emocionantes, con cuenta atrás, confeti y música para la épica, dando paso a un pelotón multitudinario que se ha adentrado en la estepa en busca de su propio reto.

La prueba, declarada Actividad de Interés Turístico de Aragón, mantiene su esencia como una experiencia de superación personal en la que cada participante compite consigo mismo. A pesar de su carácter no competitivo, el honor de ganar sigue siendo un aliciente y, en esta edición, se han impuesto los favoritos.

La salida de la Orbea Monegros en Sariñena. / Ainhoa Valladolid

El chileno Sebastián Gesche ha sido el más rápido en categoría masculina, con un tiempo de 3 horas y 10 minutos, tras una escapada en solitario mediado el recorrido. «Me escapé sobre el kilómetro 26 y, a partir de ahí, fue como una contrarreloj», ha señalado tras cruzar la meta. En categoría femenina, la primera en cruzar la línea de meta ha sido la catalana Cristina Borrás, que ha destacado la exigencia de la jornada. «Hacía mucho calor, pero el paisaje y el gran ambiente me han empujado a seguir», ha dicho.

Para el buen desarrollo de la prueba, ha habido un amplio dispositivo de seguridad y organización, en el que han participado Guardia Civil, Cruz Roja, Protección Civil y un numeroso grupo de voluntarios distribuidos a lo largo de todo el recorrido.

La prueba ha reunido participantes llegados de toda España y de hasta ocho nacionalidades, reforzando su dimensión internacional. Además, ha vuelto a generar un importante impacto en la economía local, con alta ocupación en alojamientos y una notable actividad en hostelería, comercio y servicios.

El espectacular recorrido de la Orbea Monegros. / Orbea (@txemi_llano)

El presidente de la Comarca de Los Monegros, Pedro Manuel Loscertales, ha destacado el valor del evento como «escaparate de la belleza del territorio y herramienta de promoción». De cara al futuro, ha insistido además en la necesidad de «seguir consolidando la prueba como referente nacional», apostando por «mantener el nivel de participación» y reforzar la proyección de Los Monegros como «un destino atractivo, hospitalario y vivo, con mucho que ofrecer más allá de la competición».

Por su parte, el director de la prueba, Juan Carlos Nájera, ha subrayado que la Orbea Monegros «sigue siendo un referente y una herramienta real de transformación» y, ante todo, «una gran fiesta de la bicicleta, en la que cada participante puede llevarse el recuerdo y la experiencia de haber compartido un gran día».

El alcalde de Sariñena, Francisco Villellas, ha valorado muy positivamente el desarrollo de la jornada, subrayando que «las condiciones han acompañado y los corredores han podido disfrutar de nuestros paisajes, llenos de contrastes». En este sentido, ha destacado también «el importante impacto en la hostelería, el comercio y los servicios del territorio». De cara al futuro, Villellas ha incidido en la importancia de «seguir apostando por eventos de este nivel», que contribuyen a «posicionar Sariñena y Los Monegros como un referente deportivo y turístico», al tiempo que refuerzan su imagen como «un territorio abierto, acogedor y preparado para acoger grandes citas».

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Coorganizada por Orbea, la Comarca de Los Monegros y el Ayuntamiento de Sariñena, la jornada ha concluido con la entrega de premios y reconocimientos, donde se han incluido a todas las instituciones, asociaciones y organismos implicados. El Club Ciclista Sariñena ha sido reconocido como el club más numeroso y el premio al afán de superación ha sido recogido por Miguel Ángel García Díaz.