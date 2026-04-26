El Calamocha y el Atlético Monzón ponen la mirada en el ascenso directo tras el empate del Cuarte
En el descenso, acompañan al ya descendido Zuera, el Casetas y el Belchite, mientras que el Utrillas marca la permanencia
Tanto el Atlético Monzón, ante el Caspe (1-0) como el Calamocha, ante el Huesca B (1-0), volvieron a ganar este domingo y, tras el empate del CD Cuarte en Cariñena (1-1), siguen apretando la clasificación en el grupo aragonés de Tercera RFEF y ya están ambos a solo un punto a falta de dos jornadas para finalizar el campeonato.
En la antepenúltima jornada de Liga en el Grupo 17 de Tercera Federación también ganó el Épila ante el Robres, el Andorra, que goleó al Zuera, La Almunia en Belchite y el Binéfar en Tamarite. Además de en el duelo del líder, hubo reparto de puntos en el Utrillas-Casetas.
En los puestos de descenso y luchando por una disputada salvación en la que cuatro equipos pugnan por repartirse dos puestos, acompañan al Zuera, que ya ha descendido de categoría, el Casetas, con 26 puntos, y el Belchite, con 28. Marca la permanencia el Utrillas, que tiene 29.
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