El CBZ dice prácticamente adiós al ‘playoff’ en la ida (59-82)

El CBZ prácticamente dijo adiós a la promoción de ascenso a la Primera FEB tras perder en casa con contundencia en la ida del playoff ante un Insolac Caja 87 muy superior y que se acabó el triunfo con claridad tras dominar prácticamente todo el duelo (59-82).

El equipo zaragozano, recién ascendido, comenzó el partido con mucho ímpetu y logró sorprender al sevillano y ponerse 19-12, lo que hizo creer al Siglo XXI. Sin embargo, un parcial de 11-37 no solo le dio la vuelta al marcador, sino que dejó al descanso una diferencia ya muy difícil de salvar de 19 puntos (30-49).

El CBZ tuvo un colapso en ataque, no logró que sus transiciones rápidas surtiesen efecto y los malos porcentajes desde el tiro libre también mermaron a los aragoneses. Mientras, el potente conjunto rival fue engrandeciendo su confianza. Hubo un atisbo de reacción al comienzo del último cuarto, con tres canastas fáciles del cuadro zaragozano, pero enseguida el Caja 87 volvió a apretar el pie del acelerador. No dio lugar a la sorpresa ni al maquillaje del marcador, que se quedó en 23 puntos de desventaja, una diferencia que obligará al CBZ a un milagro en Sevilla el próximo fin de semana.

Kolo, con 14 puntos, fue el más destacado del conjunto aragonés, mientras que Moody (19) y Cabral (16) lideraron el ataque del conjunto andaluz.

Mejor suerte corrió el Lobe Huesca La Magia, que se lleva a la vuelta una ventaja de 8 puntos tras vencer en el Palacio de los Deportes al Biele ISB (81-73). La sensación es que el conjunto oscense hizo méritos para llevarse una mayor renta a la vuelta en Azpeitia, pero el poco acierto en los tiros exteriores liberados propició que haya que ir al País Vasco a luchar por el pase a la siguiente ronda del playoff de ascenso.

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El Lobe Huesca se marchó al descanso ganando de 9. Llegó a ir venciendo de 14 tras el intermedio tras una reacción visitante y luego unos grandes minutos locales, pero el duelo se equilibró en los últimos minutos y finalmente la renta se quedó en 8 puntos para el duelo de vuelta.