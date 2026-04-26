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Una exhibición paracaidista dio inicio al derbi regional en el campo del Utebo: "Un momento único que ha hecho vibrar a todos los presentes"

Cinco paracaidistas del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA), perteneciente al Ejército del Aire y del Espacio, han brindado un espectáculo al público que ha acudido al campo del Santa Ana a vivir el partido contra el Ebro.

SALTO PARACAIDISTA EN EL CAMPO MUNICIPAL DE FÚTBOL SANTA ANA

SALTO PARACAIDISTA EN EL CAMPO MUNICIPAL DE FÚTBOL SANTA ANA

Ayuntamiento de Utebo

Paula Marco

Zaragoza

Una jornada inolvidable en el campo de Santa Ana de Utebo. El equipo se clasificaba matemáticamente para disputar el playoff de ascenso a Primera RFEF en el derbi que le enfrentaba al CD Ebro y el ayuntamiento brindaba a todos los asistentes un espectáculo "inolvidable" con motivo de este partido tan decisivo. Se había anunciado ya por redes sociales que antes del partido habría una exhibición de paracaidistas y no faltaron a la cita, para deleite de los espectadores.

"El cielo de Santa Ana se ha convertido en escenario de emoción y orgullo con el impresionante salto paracaidista protagonizado por el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA), perteneciente al Ejército del Aire y del Espacio", ha explicado el propio ayuntamiento en su publicación en su perfil oficial de Instagram.

En las imágenes se aprecia cómo cinco paracaidistas iban aterrizando sobre el césped del campo municipal de Santa Ana, uno de ellos portando la bandera de la localidad y otro, el último de ellos, con la de España. "Un momento único, que ha hecho vibrar a todos los presentes. El silencio expectante se ha roto con la aparición de los paracaidistas surcando el cielo, regalando una exhibición llena de precisión, valentía y emoción", ha expuesto este domingo el consistorio.

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"Pero sin duda, el instante más sobrecogedor ha llegado cuando uno de ellos descendió portando con orgullo la bandera de Utebo y otro la de España. Un símbolo que ha tocado el corazón de todos, despertando aplausos, emoción contenida y un profundo sentimiento de unión. Un espectáculo inolvidable que quedará grabado en la memoria de los presentes", ha concluido en su comunicado el ayuntamiento.

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