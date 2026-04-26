Zapatillas de 100 gramos, un clima ideal y un triplete histórico: así fue el primer maratón en menos de dos horas

Hace apenas 130 años, un suspiro en la historia de la Humanidad, el griego Spiridon Louis ganó el primer oro olímpico moderno del maratón tras recorrer en Atenas los icónicos 42.195 metros de la prueba, el número áureo del atletismo, en 2 horas, 58 minutos y 55 segundos. Este domingo en Londres, un hombre llamado Sabastian Sawe ha inscrito para siempre su nombre en la historia: el primer ser humano en correr un maratón en menos de dos horas.

Paró el fondista keniano el cronómetro del maratón de Londres en 1 hora, 59 minutos y 30 segundos. Apenas 11 después cruzaba la meta el etíope Yomif Kejelcha, maldiciendo que su gesta, también por debajo de las dos horas su carrera, vaya a quedar irremediablemente minimizada. A diferencia de a Sawe, nadie recordará la hazaña de Kejelcha, hoy el segundo maratoniano más rápido de siempre. Así de injusto es el deporte.

Las tres mejores marcas de siempre

No era Londres el escenario de un récord del mundo desde 2002, cuando el marroquí-estadounidense Khalid Khannouchi lo fijó en 2h:05.42. Berlín venía siendo en los últimos años el terreno predilecto para explorar los límites del ser humano en el gran fondo. El maratón de este domingo en la capital británica, sin embargo, ha acogido los tres mejores tiempos de toda la historia, pues el tercero, el ugandés Jacob Kiplimo, cruzó la meta tras 2h:00.28 de carrera. El clima, en un día parcialmente nublado y con temperaturas suaves, favoreció la triple hazaña.

Sabastian Sawe (centro), Yomif Kejelcha (izquierda) and Jacob Kiplimo (derecha). / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

El récord de Sawe, en todo caso, merece un asterisco. En puridad, ya había un hombre capaz de correr un maratón en menos de dos horas. Ocurrió en Viena en 2019, cuando el legendario Eliud Kipchoge corrió los 42,195 kilómetros en 1h:59.40, una marca que nunca fue reconocida oficialmente, pues no lo consiguió en una carrera. Fue en un evento meramente publicitario auspiciado por Ineos en el que, en realidad, solo corría él, acompañado por hasta 41 liebres para protegerle del viento, con avituallamiento servido personalmente en bicicleta.

No son, en definitiva, hitos comparables. No ya por una cuestión de purismo, sino porque Kipchoge contó con prebendas y atenciones personales de las que no ha dispuesto Sawe, sencillamente un hombre compitiendo contra otros muchos, además de contra sí mismo, con liebres (muchas y muy buenas) al servicio del colectivo y no de sus necesidades personales.

El cuarto maratón de Sawe

Sawe, en cualquier caso, ha mejorado aquella marca artificial de Kipchoge, lo que le sitúa indiscutiblemente como el maratoniano más rápido de la historia. Nacido en Kenia hace 31 años, ha conseguido el récord del mundo en el cuarto maratón de su vida. Valencia en 2024 y Londres y Berlín en 2025 habían sido sus anteriores aproximaciones, con victoria en las tres pruebas, marcando tiempos de dos horas y dos minutos.

Ahora, su nombre se sitúa en el santoral del atletismo junto a los de Jim Hynes, primero en correr los 100 metros por debajo de los seis segundos; Sergei Bubka, primero en elevar su pértiga por encima de los seis metros; o Rosemarie Ackermann, primera en superar los dos metros en salto de altura). A la espera de nuevas incorporaciones de quienes sean capaces de superar otras barreras icónicas: lanzar la jabalina más allá de 100 metros y superar los nueve metros en longitud en hombres; bajar de los 14 minutos en el 5.000 femenino.

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Sabastian Sawe, cruzando la línea de meta. / NEIL HALL / EFE

¿Y ahora qué? ¿Hasta dónde puede rebajarse ese récord del mundo? No hay una respuesta posible. Entre otras cosas, porque no se entenderían las marcas actuales sin la evolución tecnológica de las zapatillas (las de Sawe, de Adidas, pesan menos de 100 gramos), que no se detendrá. Al igual que los avances en biomecánica y en los métodos técnicos y médicos de entrenamiento. Si a Spiridon Louis le hubiese dicho, hace 130 años, que se podía correr un maratón en menos de dos horas, no se lo habría creído.