Primera RFEF
La SD Tarazona empata en casa en el duelo directo en la zona baja ante el Juventud Torremolinos (0-0)
El CD Teruel pierde en su visita al Hércules y cae a mitad de tabla (3-1)
La SD Tarazona ha sumado este domingo un escaso punto en casa que lo mantiene en la cuerda floja del descenso en el Grupo 2 de Primera Federación. Los de Juanma Barrero no pudieron pasar del empate ante el Juventud Torremolinos tras un partido que los deja tan solo un punto por encima de las posiciones de descenso a Segunda RFEF, cuya entrada sigue marcando el propio conjunto malagueño.
Los turiasonenses deberán demostrar que siguen queriendo formar parte de la categoría de bronce del fútbol español con un derbi el próximo fin de semana ante el CD Teruel en Pinilla. Todo ello, antes de dos finales ante Nástic de Tarragona y Betis Deportivo, y un complicado recibimiento al líder, el Sabadell, en la última jornada.
FICHA TÉCNICA
SD TARAZONA: Josele Martínez, Chechu, Marc Trilles, Andrés Borge, Carlos Nieto (David Soto, m.81), Julián Delmás, Toni Ramón (Ángel López, m.81), Carrasco, Busi (Álvaro Jiménez, m.64), Sergi Armero (D. Cubillas, m.71) y Agüero (Imanol Alonso, m.64).
JUVENTUD TORREMOLINOS: Barragán, Salguero, Fernández, Edu, Nico, Moreno (Usse Diao, m.46), Climent, Gallego, Christian (I. González, m.46), Peque Polo (Rodri Ajegun, m.72) y Pito Pito Camacho (Ibán Ribeiro, m.58).
ÁRBITRO: Godia Solé. Amonestó a Agüero e Imanol Alonso, por parte de la SD Tarazona, y a Barragán, Fran Gallego e Ibán Ribeiro, por parte del Juventud Torremolinos.
Por su parte, el CD Teruel ha vuelto a desaprovechar una oportunidad de acercarse a los puestos de playoff de ascenso a Segunda División y, con una derrota en su visita al Hércules (3-1), cae a la zona media de la tabla a falta de cuatro jornadas de Liga en Primera Federación.
Los de Vicente Parras, con el objetivo de la salvación virtualmente obtenido, ven ahora la zona noble a 6 puntos y tratarán de recortar distancias de nuevo en la próxima jornada en el derbi aragonés.
FICHA TÉCNICA
HÉRCULES: Abad, Monsalve, Rentero, Vázquez, Javi Jiménez (Retu, m.62), Calavera, Mehdi Puch-Herrantz (Antonio Aranda, m.88), Hamed, Andy Escudero (Jeremy de León, m.88), Nico (Guti, m.78) y Ropero.
CD TERUEL: Gálvez, Van Rijn, Abraham, Nathan, Manel Royo (IvánRamos, m.97), Joseda, Albisua, Goyo Medina (Teddy Sutherland, m.46), Relu (Hugo Redón, m.46), Sergio Moreno (A. Rodríguez, m.75) y Lolo Plá.
GOLES: 1-0 (m.14), Rentero; 2-0 (m.31), Escudero; 2-1 (m.65), Teddy; 3-1 (m.94, p.), Fran Sol.
ÁRBITRO: Irurtzun Artola. Amonestó a Joseda, Gálvez, Relu, Rodríguez, Albisua y Redón, por parte del CD Teruel.
- Cinco detenidos en solo media hora por altercados en dos bares de una misma calle en San José
- Casa Antonio, un clásico de Zaragoza que deja atrás su menú del día para centrarse en tapas y raciones: “Los chipirones son nuestra especialidad”
- 15 grapas en la cabeza tras recibir una paliza de tres jóvenes en Zaragoza
- Lo siento paseo Independencia, esta es la calle de Zaragoza que empieza a amenazar su reinado comercial
- La barriada de Zaragoza en la que ensayaban Más Birras, Héroes del Silencio y Niños del Brasil: "En los años 80 fue la zona con más rockeros por metro cuadrado"
- El Casademont Zaragoza ya tiene rival en cuartos de final del 'playoff' por el título de Liga Femenina
- Romero, técnico del Ceuta, confirma la salida de Rubén Díez a final de temporada: 'Le ha salido una cosa muy interesante
- Silvia Floria, la madre que ganó al Salud por las secuelas que sufrió su hijo al nacer: 'No hay mala fe, ni siquiera rabia hacia el médico