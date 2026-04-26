La SD Tarazona empata en casa en el duelo directo en la zona baja ante el Juventud Torremolinos (0-0)

La SD Tarazona ha sumado este domingo un escaso punto en casa que lo mantiene en la cuerda floja del descenso en el Grupo 2 de Primera Federación. Los de Juanma Barrero no pudieron pasar del empate ante el Juventud Torremolinos tras un partido que los deja tan solo un punto por encima de las posiciones de descenso a Segunda RFEF, cuya entrada sigue marcando el propio conjunto malagueño.

Los turiasonenses deberán demostrar que siguen queriendo formar parte de la categoría de bronce del fútbol español con un derbi el próximo fin de semana ante el CD Teruel en Pinilla. Todo ello, antes de dos finales ante Nástic de Tarragona y Betis Deportivo, y un complicado recibimiento al líder, el Sabadell, en la última jornada.

FICHA TÉCNICA SD TARAZONA: Josele Martínez, Chechu, Marc Trilles, Andrés Borge, Carlos Nieto (David Soto, m.81), Julián Delmás, Toni Ramón (Ángel López, m.81), Carrasco, Busi (Álvaro Jiménez, m.64), Sergi Armero (D. Cubillas, m.71) y Agüero (Imanol Alonso, m.64). JUVENTUD TORREMOLINOS: Barragán, Salguero, Fernández, Edu, Nico, Moreno (Usse Diao, m.46), Climent, Gallego, Christian (I. González, m.46), Peque Polo (Rodri Ajegun, m.72) y Pito Pito Camacho (Ibán Ribeiro, m.58). ÁRBITRO: Godia Solé. Amonestó a Agüero e Imanol Alonso, por parte de la SD Tarazona, y a Barragán, Fran Gallego e Ibán Ribeiro, por parte del Juventud Torremolinos.

Por su parte, el CD Teruel ha vuelto a desaprovechar una oportunidad de acercarse a los puestos de playoff de ascenso a Segunda División y, con una derrota en su visita al Hércules (3-1), cae a la zona media de la tabla a falta de cuatro jornadas de Liga en Primera Federación.

Noticias relacionadas

Los de Vicente Parras, con el objetivo de la salvación virtualmente obtenido, ven ahora la zona noble a 6 puntos y tratarán de recortar distancias de nuevo en la próxima jornada en el derbi aragonés.