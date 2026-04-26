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Segunda RFEF

El Utebo se clasifica de forma matemática para el 'playoff' después de ganar al Ebro y dejarlo fuera

El Barbastro vence en casa para abrazar la permanencia, el Ejea suma un punto insuficiente y el Aragón gana al líder

Dos jugadores pugnan por el balón en el derbi entre Utebo y Ebro en Santa Ana.

Dos jugadores pugnan por el balón en el derbi entre Utebo y Ebro en Santa Ana. / CD Ebro

Bruno Palacio

El Utebo ha vuelto a firmar este domingo la hazaña de clasificarse para el playoff de ascenso a Primera Federación y lo ha hecho sumando una victoria por la mínima en casa ante el CD Ebro (1-0) que, además, lo deja sin opciones de entrar a los puestos de promoción en la última jornada. El primer derbi aragonés del día, antes del SD Huesca-Real Zaragoza de Segunda División, se ha resuelto con un solitario tanto de Diego Suárez en el tiempo de añadido de la primera parte.

Así, los de Juan Casajús, a los que valía con sumar un punto en las dos últimas jornadas, certifican la clasificación matemática para luchar por el ascenso antes del último partido de Liga, el próximo domingo en campo del Sestao River. El conjunto arlequinado por su parte, recibirá a la UD Logroñés en la última jornada ya sin la posibilidad de entrar en el playoff y con el único objetivo de puntuar y terminar la temporada invicto como local, récord que todavía comparte únicamente con el FC Barcelona en la cuatro categorías nacionales.

FICHA TÉCNICA

UTEBO FC: Chanza, Sanchís, Jorge Adán, Meseguer, Azurmendi, Ces Cotos (Cocián, m.73), Beitia, Llamas (Delgado, m.62), Alberca (Camilo, m.46), Diego Suárez y Álex Aguado (Sesé, m.73).

CD EBRO: Mateo, Attipoe, Iván Pérez (Kevin, m.54), Espiérrez, Javi Hernández, Uche, Magno (Escolar, m.54), Muñoz, Novials, Paki (Hermida, m.73) y Chárlez.

GOLES: 1-0 (m.45+2), Diego Suárez.

ÁRBITRO: Rimbau Guillaumes. Amonestó a Llamas, dle Utebo, y a Muñoz, Javi Hernández, Hermida y Attipoe, del Ebro.

En el Grupo 3 de Segunda RFEF, la UD Barbastro ha logrado una importantísima victoria que lo lleva a abrazar la permanencia a falta de un partido. Los de Dani Martínez se han impuesto en casa ante el Castellón B (3-1), con goles de Rodrigo Sanz, Eduardo Mingotes y Toni Gabarre desde los 11 metros, y salen por completo del descenso tiempo después. El conjunto altoaragonés, que visitará el próximo domingo al líder Sant Andreu, ya ascendido, se coloca tres puntos por encima del descenso directo y uno del playout.

FICHA TÉCNICA

UD BARBASTRO: Cebollada, Edu Mingotes, Derik, Ibra, Rodrigo (Kun, m.69), Aarón (Eder, m.69), Nana, Isaac (Bautista, m.69), Sito, Alarcón y Gabarre.

CASTELLÓN B: Torner, Sellés, Alcira, Toni Gabarri (Charbel, m.79), Segura, Montero, Miguelón (Fran, m.61), Domi (Díaz, m.61), Fadel, Terma (Albiol, m.70) y Dennis (Angulo, m.46).

GOLES: 1-0 (m.03), Rodrigo; 2-0 (m.44), Mingotes; 2-1 (m.86), Fadel; 3-1 (m.94, p.), Gabarre.

ÁRBITRO: Manso Rojas. Amonestó a Edu, Ibra e Isaac, de la UD, y a los visitantes Alcira y Toni.

Por su parte, la SD Ejea, ha sumado un punto insuficiente en casa ante el Eibar B (1-1) y tendrá que apurar sus opciones de salvación en la última jornada. Los de Chechu Durado han empezado perdiendo desde los primeros minutos y han ogrado un empate gracias al tanto de Mario Sánchez en el 26 de partido que les da vida para luchar una complicada permanencia que, obligatoriamente, pasaría por ganar en su visita la semana que viene al CD Basconia y esperar que la SD Logroñés no sume los tres puntos en casa ante el Tudelano para arrebatarle el puesto de playout, el único al que pueden aspirar ya los ejeanos.

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FICHA TÉCNICA

SD EJEA: Germán, Mario (Lalo, m.79), Prince, Royo, Aimar (D. Chica, m.86), Álvarez, Zakarya (Ciriano, m.70), Lapeña, Pablo Agustín (Conte, 79), Yacouba (Edu García, m.70) y Turmo.

EIBAR B: Ayala, Llorenç, Galder, Larrañaga, Sarasketa, Óscar (Redondo, m.75), Aguirre, Santolaya (Delgado, m.63), Zubiría (Pastor, m.90), Endika (Pérez, m.63) y Jon (Ekain, m.46).

GOLES: 0-1 (m.06), Llorenç; 1-1 (m.25), Mario.

ÁRBITRO: Espallargas Casellas. Expulsó a Galder y amonestó a Ekain y Pérez, por parte de la SD Ejea.

Por último, el Deportivo Aragón, ya descendido, ha vencido en casa al líder de la categoría, el Real Unión (3-1), que ya aseguró su ascenso directo. Los de Emilio Larraz suman una victoria con goles de Jorge Franco, Álex González y Yoha Vásquez que únicamente sirve para dejarlos en el antepenúltimo puesto y tendrá que afrontar un último partido de Liga a domicilio ante la SD Beasain, que tampoco se jugará nada después de haber certificado su descenso este domingo con una derrota ante el Náxara.

FICHA TÉCNICA

DEPORTIVO ARAGÓN: Berrar, D. García, Hugo, Reda, Izan, Diego (González, m.79), Dani González (Vadillo, m.59), I. García (Aimar, 66), Terrer, Palacio (Goñi, m.79) y Franco (Yoha, m.59).

REAL UNIÓN: Lander, Fontán, Manu Molina (Markel, 76), David Fernández ( Aimar, 62), Mateo, Sangalli, Iradi (Arruti, 62), Beñat (Boulmot, 76), Musta (Louakima, 46), Javi Soroeta y Unai.

GOLES: 1-0 (m.08), Franco; 2-0 (m.54), Dani González; 3-0 (m.78), Yoha; 3-1, (m.83), Unai.

ÁRBITRO: García Presa. Amonestó a Dani y Diego, del Aragón; y a, Beñat, Javi, Aimar y Fontán.

Los jugadores del Aragón celebran uno de los goles al Real Unión.

Los jugadores del Aragón celebran uno de los goles al Real Unión. / Deportivo Aragón

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