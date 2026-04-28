Muere Moncho Monsalve, exentrenador del CAI Zaragoza, a los 81 años

Moncho Monsalve, histórico entrenador del baloncesto español, ha fallecido este martes a los 81 años de edad. "Muy tristes al conocer la noticia de que un gran y querido compañero, Moncho Monsalve, ha fallecido. Nos deja un magnífico jugador, entrenador y persona. Nuestras condolencias a familiares y amigos en estos momentos difíciles. DEP", ha publicado la cuenta oficial en X de la Asociación de Jugadores del Real Madrid de Baloncesto.

Monsalve, nacido en Medina del Campo, Valladolid, en 1954, pasó por el banquillo del CAI Zaragoza, el CBZ, durante unos meses en la temporada 1989-1990, la que terminó con la conquista de la segunda Copa del Rey de la historia del club, aunque sin el vallisoletano en el banquillo. Monsalve recordó aquella etapa en un reportaje con EL PERIÓDICO DE ARAGÓN en 2015.

Esa temporada comenzó en Nueva York en verano de 1989. Allí viajaron José Luis Rubio, presidente, y Moncho Monsalve, entrenador, para ver las Ligas de Verano. Primero Nueva York, luego Los Ángeles y Miami con un nombre apuntado en rojo: Mark Davis. "Hizo ese recorrido con Milwaukee, nos gustó y le seguimos a ver si lo podíamos fichar porque no tenía una oferta importante de un equipo americano. Lo convencimos y firmó el contrato que había llevado. Aquello ya fue un acierto", relataba José Luis Rubio en ese reportaje. Después, presidente y entrenador viajaron a Kiev con otro objetivo: Alexandr Belostenny. "Nos recibió una autoridad política, un director general o casi ministro, porque tenían mucho interés en que el jugador viniera a España, entendían que podía ser un buen embajador para ellos", recordaba el presidente.

Rubio y Monsalve convencieron a ambos. "No había ningún club de Europa que tratara a los extranjeros como lo hacía Rubio. Les daba un apartamento en la mejor zona de la ciudad, coches extraordinarios, tenían traductores, todo lo que pudieran necesitar", indicaba el propio entrenador. Y ambos se integraron perfectamente en el equipo.

En diciembre, Moncho Monsalve dejó el banquillo. "Tenía muchas ilusiones puestas en la Copa Korac y, después de un mal partido en Cholet, tuvimos una fuerte discusión por cómo habían ido las cosas y dimitió", relataba Rubio. "Tenía muchos problemas de espalda, andaba siempre infiltrado, y no pude seguir", recordaba Monsalve. El presidente confió, también para el banquillo, en la cantera. "Me reuní con Chuchi Carrera y José Luis Oliete, segundo y tercer entrenador, en Las Vegas y les pregunté si se atrevían a llevar al equipo. Dijeron que sí". El CAI conquistó la Copa en Las Palmas con los 44 puntos de Mark Davis.

El club aragonés ha publicado un mensaje de condolencias en sus redes. "El CBZ lamenta el fallecimiento de Moncho Monsalve, entrenador del club en la temporada 1989–1990. En la imagen, junto al pívot ucraniano Alexander Belostenny, otra figura que ya no está entre nosotros. Dos nombres que forman parte de nuestra historia. Descanse en paz", ha posteado en su cuenta de X.

Monsalve, jugador del Real Madrid y de la selección española hasta 1972, pasó también por los banquillos de FC Barcelona, CB Murcia, CB Málaga, OAR Ferrol, CB Hospitalet, Basket Mestre, Club Deportivo Oximesa de Granada, Náutico Tenerife, Castilla Valladolid, Cantabria Lobos y Balneario de Archena.

Además, dirigió a las selecciones de Marruecos, República Dominicana y Brasil y fue técnico de la Federación Española de Baloncesto, donde llegó a dirigir a la Selección B Promesas.

En septiembre de 2012 sufrió un ataque cardiaco mientras dirigía a su equipo, el UCAM Murcia junior, en el torneo Aristos de Getafe, y fue ingresado en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid con pronóstico reservado. A sus 67 años, sufrió una parada cardiorespiratoria mientras dirigía el partido de su equipo y tuvo que ser trasladado urgentemente al hospital universitario de Getafe, para ser ingresado después en el hospital madrileño de Puerta de Hierro.