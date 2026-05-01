El futbolista zaragozano que ha convencido a Hansi Flick: apunta a la pretemporada del primer equipo con el FC Barcelona

Álvaro Cortés, de 21 años y natural de Zaragoza, ha sido convocado diez veces por Hansi Flick en partidos oficiales del primer equipo del Barça. El esperado debut todavía no ha llegado, pero, según ha adelantado el diario SPORT, el sueño del defensa aragonés está cerca de realizarse. El FC Barcelona cuenta con Cortés para empezar la próxima pretemporada y si nada se tuerce optará a ganarse una plaza en la plantilla que Flick dirigirá en el curso 2026-27.

El mercado de fichajes con las altas y bajas que se acaben concretando en el primer equipo pueden cambiar las cosas pero a día de hoy la intención del Barça es hacerle un hueco a Cortés en el primer equipo. El zaragozano está trabajando en la sombra para ganarse a fuego lento una oportunidad en la élite. Flick busca un central zurdo consagrado pero más allá del fichaje estelar que venga a complementar a Cubarsí son necesarias más alternativas en la zaga para el próximo curso.

Una trayectoria curiosa

Álvaro Cortés ha completado dos temporadas notables con el Barça Atlètic y el staff del primer equipo ha evaluado la progresión de este central zurdo de manera muy positiva. Flick está muy atento a los jóvenes que suben del Barça Atlètic para entrenar y el alemán valora las cualidades de un defensa que se incorporó a La Masia en el verano del 2021.

Álvaro Cortés, en un partido contra el Tarazona. / JAVI FERRANDIZ

Cortés fue captado del Real Zaragoza y tras una primera temporada muy meritoria con el Juvenil B barcelonista, se decidió cederle al Juvenil A de la Damm. En el conjunto cervecero Cortés explotó sus enormes virtudes y se ganó una vuelta por la puerta grande al Barça. Rafa Márquez le dio la opción de debutar en el inicio del curso 23-24 y después de alternar entre el Juvenil A y el filial su progresión se vio frenada por una grave lesión.

En las dos últimas temporadas Álvaro ha vivido en un contexto difícil ya que el Barça Atlètic descendió la temporada pasada a la Segunda Federación y en esta categoría los de Belletti han sufrido para mantenerse en la zona alta ante una plaga de lesiones. Si en lo colectivo los resultados del Barça Atlètic no han sido los esperados, en lo individual Cortés ha rendido de manera excelente.

En estas dos temporadas el aragonés ha sumado hasta ahora 56 partidos siendo en este período el jugador con más encuentros del filial. Cortés ha superado una cesión, una lesión grave y un contexto de resultados irregulares del filial y con todos estos obstáculos ha crecido de manera exponencial. Cortés es el capitán del Barça Atlètic y el club blaugrana lo renovó recientemente hasta el 2028 con la clara intención de potenciarlo.

La visión de un analista

Pocos analistas son más precisos y quirúrgicos que Álex Delmàs en sus disecciones futbolísticas. El ex-jugador del Sabadell y Europa y colaborador de La Posesión ha relatado para SPORT su visión sobre este ascenso previsto de Cortés al primer equipo. Así ve Delmás las posibilidades del central zurdo de La Masia: "Cortés es un central con muchas más cosas de las que puede parecer en principio ante una visión rápida de este jugador. Se trata de un defensa de gran nivel y me parece el mejor central del Barça Atlètic".

¿Cuales son las grandes virtudes de Álvaro Cortés? Delmás las radiografía así: "Su salida de balón es muy limpia. Es un central zurdo nato y un especialista así es difícil de encontrar. Sus pases son muy tensos y precisos en corto y en largo. A Álvaro Cortés le gusta pisar terreno de juego contrario, no tiene miedo a incorporarse al ataque".

Álvaro Cortés en un partido con el filial del FC Barcelona. / Valentí Enrich

Delmás también nos incluye en su análisis otros aspectos fuertes de este joven zaguero y otros puntos de Cortés con margen de mejora: "Su complexión física le ayuda en los duelos. Cortés destaca especialmente por su altura para imponerse en el juego aéreo y esto en la élite le puede pesar pero es un central que se coloca muy bien. Es rápido especialmente en los arranques. Tiene mucho liderazgo y sabe leer muy bien donde ubicarse y es importante que no recula excesivamente. Además, por ser un defensa, posee un chut extraordinario desde lejos".

Álvaro podría adaptarse también en un rol de lateral bajo con defensa de tres podría adaptarse en una emergencia a esta posición. Su apariencia no le ayuda ya que aparenta ser menos rápido y potente de lo que es en realidad. La primera impresión puede ser equivocada.

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¿Puede Cortés convertirse en un jugador útil para el primer equipo? Álex Delmás reflexiona sobre esta cuestión con grandes dosis de conocimiento y realismo: " Cortés tiene a mi juicio nivel para formar parte del primer equipo. En la cantera hay jugadores extrraordinarios que ya ves que pueden triunfar y otros son muy buenos y no sabes que rendimiento darán hasta que les dan una oportunidad. A Cortés los pongo en este grupo". Álex Delmàs concluye que Cortés puede ser una revelación del próximo curso: "Creo que Cortés está preparado para estar en la plantilla del primer equipo aunque entiendo que todavía está verde para ser una pieza importante".