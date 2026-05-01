Piqué carga contra el árbitro aragonés De Ena Wolf: "No tiene nivel y es evidente que hay un tema personal contra nuestro club"

El exfutbolista y presidente del FC Andorra, Gerard Piqué, ha cargado duramente contra el colegiado designado para el partido entre su equipo y el Albacete este viernes en la trigésima octava jornada de Liga en Segunda División, el aragonés Alonso de Ena Wolf. "Es un árbitro que no tiene el nivel y es evidente que tiene un tema personal contra nuestro club", ha afirmado Piqué en una publicación en su cuenta de X.

El exjugador del Real Zaragoza y el FC Barcelona, entre otros, considera que hay premeditación a la hora de destinar al árbitro después de haber pedido expresamente y de manera formal el club que no fuera él quien dirigiera el duelo ante el Albacete, ni ningún otro del conjunto tricolor. "Pedimos hace un mes al CTA que Ena Wolf no arbitrara más partidos del FC Andorra", apunta el texto.

El exfutbolista catalán, además, señala que el despliegue económico por parte de todos los clubs de la Liga acrecienta el problema: "Cada club paga más de 470.000 euros anuales para que la Segunda División cuente con más de 20 árbitros para la categoría. ¿Cómo es posible que un árbitro que arbitró recientemente a ambos equipos vuelva a ser designado en un espacio tan corto de tiempo, después de nuestra petición por carta?".

Tras un final de partido tenso, en un enfrentamiento en el que el Albacete se ha llevado los tres puntos con un gol anotado en el minuto 68, el colegiado aragonés ha mostrado varias tarjetas de diferente color por reiteradas protestas y desacuerdos con las decisiones arbitrales, tanto en el tramo final como ya en el túnel de vestuarios. Además, De Ena Wolf ha dejado reflejada en el acta el comportamiento de Piqué tras el choque: "Se dirigió a voz en grito hacia mi persona en actitud amenazante, persiguiéndome a escasos centímetros de mi cara y a lo largo del túnel hasta la entrada del vestuario arbitral, protestando y realizando objeciones sobre mi actuación".

Gerard Piqué finaliza su publicación con una crítica ácida a la actuación arbitral y apunta a una reacción desmesurada: "Las casualidades no existen. Ha sacado cuatro rojas por “protestar” con una facilidad pasmosa. Es una vergüenza. Eso sí, actas y multas que no falten", asegura.