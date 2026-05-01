El zaragozano Aday Mara, invitado al Draft Combine de la NBA

Aday Mara está cada día un poco más cerca de la NBA. Tras su brillante explosión deportiva con Michigan, siendo un jugador fundamental en la conquista del título y convirtiéndose en el primer español que consigue ser campeón de la NCAA, el zaragozano ya dio el primer paso de declararse elegible para el Draft que se celebrará en junio y este viernes la NBA le ha incluido en la lista de 73 jugadores invitados al Draft Combine.

El Draft Combine es un evento en el que los jugadores son evaluados física, médica y deportivamente por las propias franquicias, que desplazan hasta allí a entrenadores o General Managers para comprobar si los jugadores se adaptan a sus necesidades antes de la elección. Desde que terminó la NCAA, Aday Mara se encuentra en Los Ángeles entrenando duramente siete horas al día no solo para ponerse a punto sino también para convencer a los equipos de un posible fichaje.

"La NBA anunció hoy que 73 jugadores han sido invitados al AWS NBA Draft Combine 2026, que se llevará a cabo del 10 al 17 de mayo en el Wintrust Arena y el Marriott Marquis en Chicago. Además, un número selecto de jugadores destacados del AWS NBA G League Draft Combine 2026, que se llevará a cabo del 8 al 10 de mayo en el Wintrust Arena, serán invitados a participar en el NBA Draft Combine después de ese evento", ha anunciado la propia NBA en sus redes sociales.

En ese listado de 73 jugadores se encuentra Aday Mara y se ha incluido a otros dos españoles, Sergio de Larrea (Valencia Basket), que también se declaró elegible para el Draft a última hora, y Baba Miller, que ha jugado esta temporada en Cincinnati.

Todas las predicciones de los expertos apuntan a que Aday Mara será elegido en primer ronda, incluso algunas le sitúan entre los diez primeros. Todavía debe celebrarse la 'lotería' del Draft, el sorteo en el que se decide el orden de elección entre los equipos que no han entrado en los playoffs .

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