Derbi en Pinilla entre el Teruel y el Tarazona

A falta de cuatro jornadas para el final del campeonato en la Primera Federación, la jornada de este domingo, que se disputará a las 12.00 horas en el campo de Estadio Municipal de Pinilla, presenta un derbi aragonés de gran interés entre el CD Teruel y el Tarazona.

El SD Tarazona necesita sumar puntos con urgencia en este tramo final de la temporada, ya que su situación podría complicarse. El conjunto turiasonense está siendo acechado por sus rivales más directos y podría caer en puestos de descenso, dado que cuenta con tan solo un punto de ventaja sobre los equipos que marcan la zona roja.

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Por su parte, el Teruel buscará sumar los tres puntos para mantener sus opciones de alcanzar el playoff de ascenso. No obstante, en las últimas jornadas los resultados no han acompañado al conjunto turolense, que se ha descolgado en la clasificación respecto a los puestos de promoción.