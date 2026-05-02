El Ejea y el Barbastro necesitan sumar los puntos en la última jornada de 2ª RFEF

La última jornada de la Segunda RFEF, que se disputará este domingo a las 12.00 horas, se presenta especialmente interesante para los equipos aragoneses ya que varios conjuntos, como el UD Barbastro y la SD Ejea, necesitan sumar puntos para asegurar su continuidad en la categoría.

El Ejea se desplazará a tierras vascas para enfrentarse al CD Basconia, un rival situado en la zona media de la clasificación. El conjunto ejeano, que ocupa puestos de descenso, está obligado a demostrar lo mucho que se juega si quiere lograr una victoria que le permita salir de esa posición, aunque su permanencia también dependerá de otros resultados. Por su parte, el Barbastro viajará a Cataluña para medirse al UE Sant Andreu, líder del grupo y con el ascenso al alcance de la mano. El equipo barbastrense deberá sumar al menos un punto, o bien esperar resultados favorables de sus rivales, para evitar disputar la promoción por la permanencia.

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El CD Ebro, que cerrará la temporada en casa y ya sin opciones de alcanzar el playoff de ascenso, recibirá en el barrio de La Almozara a la UD Logroñés, cuarta clasificada. Se trata, por tanto, de una jornada sin trascendencia para el conjunto zaragozano. En cuanto al Utebo FC, se desplazará también a tierras vascas para enfrentarse al Sestao River Club, un rival sin opciones de disputar la fase de ascenso. El conjunto zaragozano, tercero en la clasificación, buscará consolidar esa posición de cara al playoff. Por último, el Real Zaragoza Deportivo Aragón viajará a Guipúzcoa para medirse al SD Beasain. Ambos equipos, ya en puestos de descenso, jugarán la próxima temporada en Tercera División, dentro del grupo aragonés.