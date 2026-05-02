El Zaragoza CFF cae en la ida del 'playoff' de ascenso a Primera RFEF (1-2)

El Zaragoza CFF cayó por 1-2 ante el Ona Sant Adrià en el partido de ida del playoff de ascenso a Primera Federación, disputado en el Mudéjar en una tarde marcada por el viento y la lluvia.

Aitana adelantó al conjunto catalán y nada más comenzar la segunda mitad, Andrea firmó el empate. Sin embargo, la reacción del Sant Adrià fue inmediata y, en el minuto 52, Isabel volvió a adelantar a las visitantes con el 1-2 y las aragonesas ya no fueron capaces de responder.

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El resultado obliga al Zaragoza CFF a remontar en el partido de vuelta si quiere seguir adelante en la lucha por el ascenso.