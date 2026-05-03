El Barbastro logra una permanencia en Segunda RFEF digna de elogio y la SD Ejea consuma su descenso encajando una goleada

Una última jornada de infarto en Segunda RFEF ha dejado una gran noticia y una muy mala para los equipos aragoneses. Una de cal, para un Barbastro que logra una histórica permanencia directa en la categoría después de pasar gran parte de la temporada hundido en el descenso, y una de arena, para la SD Ejea, que consumado el descenso con una fuerte goleada a domicilio y acompañará al Deportivo Aragón en Tercera RFEF.

El conjunto altoaragonés tenía por delante una difícil visita al líder del Grupo 3, el Sant Andreu de Natxo González (0-1), que ya hubo obtenido su ascenso matemático y ha estado presente para recibir el trofeo. En la ciudad condal, con el empate en el marcador durante la mayor parte de choque y con las victorias simultáneas del Olot, el Castellón B y el Ibiza Islas Pitiusas desde los minutos iniciales, la tensión era palpable para los rojiblancos, que estaban a un gol de abandonar el fútbol de categorías nacionales. Así, los de Dani Martínez han sacado fuerzas de flaqueza y, tras un centro de Aarón Fernández prolongado por el Kun, Yeray Izquierdo anotaba el tanto que le daba la victoria a la UD Barbastro y lo mantenía en Segunda RFEF sin pasar esta vez por el playout.

Menos suerte ha corrido la SD Ejea, al que también valía con lograr la victoria tras la derrota de la SD Logroñés para entrar en la posición de playout y tener, al menos, una oportunidad de lograr la salvación. Los de Chechu Durado han encajado un más que severo correctivo en Basauri ante el CD Basconia (5-1) con el único gol visitante, el del honor, de la mano de Pablo Agustín. Los ejeano regresan así a Tercera Federación, categoría que abandonaron en la campaña 2023-2024.

El once titular del Ejea, antes del encuentro a domicilio ante el CD Basconia. / SD Ejea

Tampoco han sido capaces de puntuar ninguno de los otros tres equipos aragoneses en la categoría en tres intrascendentes duelos en los que tan solo estaba en juego la clasificación del CD Ebro a los puestos que permiten disputar la Copa del Rey el próximo año. El conjunto arlequinado, que necesitaba los tres puntos para mantener la sexta plaza tras la victoria del Sestao River, ha caído goleado en La Almozara ante la UD Logroñés (0-3), que finaliza el campeonato en la tercera plaza.

El cuadro vizcaíno ha derrotado en tierras vascas al Utebo (1-0), que tampoco se jugaba nada y que peleará por el ascenso a Primera Federación frente al Alavés B, la UD Logroñés y el Tudelano. Los de Juan Casajús certificaron su clasificación matemática para el playoff en la penúltima jornada de Liga con victoria por la mínima ante el Ebro para buscar el acceso a la categoría de bronce por cuarta vez consecutiva.

Por último, un Deportivo Aragón ya descendido se ha quedado a las puertas de rascar un punto ante la SD Beasain (3-2), que goleaba en el 57 por 3-0 al filial zaragocista. Los de Emilio Larraz han tratado de reponerse con dos goles casi seguidos de Jorge Franco, en el 65, y de Jaime Tobajas, en el 67, aunque han terminado regresando de vacío de la localidad guipuzcoana. El conjunto blanquillo finaliza el curso en la penúltima posición tras la derrota también del colista, el Alfaro, ante el líder.