El CD Cuarte y el Atlético Monzón ganan y se jugarán el ascenso directo en una final en la última jornada

El grupo aragonés de Tercera RFEF llega a la última jornada más apretado que nunca después de que este domingo hayan ganado el CD Cuarte, líder con 73 puntos, ante el Almudévar (2-0), el Calamocha ante el Robres (2-0) y el Atlético Monzón en Illueca (2-3), alcanzando ambos perseguidores del liderato los 72 puntos.

Así, los de Javi Álamo y los montisonenses se jugarán el ascenso directo en una última jornada en el Isidro Calderón, donde un empate dejaría el testigo al Calamocha, que tendría que vencer en Cariñena para ser líder.

También sumaron los tres puntos ayer el Tamarite en Caspe, el Épila en La Almunia, el Casetas ante el Andorra, y el Binéfar, con una manita ante el Utrillas, que intercambia su posición en la zona baja con el Belchite, que goleó en Zuera al colista. El SD Huesca B- Cariñena ha terminado en empate.