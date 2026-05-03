Irene Samper gana la Copa de la Reina ante el Alcorcón de María Barcelona

El Torreblanca Melilla de la zaragozana Irene Samper revalidó el título de campeón de la Copa de la Reina de fútbol sala femenino tras imponerse con autoridad al Arriva AD Alcorcón de María Barcelona, que hizo soñar a su equipo marcando el primer gol del encuentro, por 1-4. Fue una final de dos caras, marcada por la reacción melillense en la segunda mitad, con los dobletes de Bía Souza y Emilly Marcondes, que certificaron la remontada.

El encuentro disputado en Móstoles (Madrid) arrancó con un Alcorcón intenso, ejerciendo presión alta y dificultando la salida de balón de su rival. Las alfareras supieron imponer su ritmo en los primeros compases, neutralizando los intentos ofensivos liderados por Marcondes y Amandinha. Fruto de ese dominio inicial, a los siete minutos Sara desbordaba por banda y asistía a María Barcelona y la de Brea de Aragón no perdonaba para firmar el 1-0 desde dentro del área.

El conjunto madrileño mantuvo su solidez defensiva durante buena parte del primer acto, con ayudas constantes y una notable concentración en la vigilancia. Mientras, el Torreblanca trataba de reaccionar con disparos lejanos de Marcondes, Irene Samper y Laura Uña, aunque sin éxito ante una inspirada Ari. Incluso dispuso de un libre directo Vane Sotelo que no logró convertir. Con esa mínima ventaja se llegó al descanso.

Tras la reanudación, el guion cambió por completo. Emily Marcondes avisó en varias ocasiones hasta encontrar premio con un potente disparo exterior que significaba el empate. El partido se abrió, con transiciones rápidas y mayor desgaste físico en ambos equipos. Fue entonces cuando emergió la figura de Bía Souza, que culminó la remontada tras una larga posesión.

Noticias relacionadas

El Alcorcón, además, alcanzó pronto la quinta falta, condicionando su defensa. Pese a los intentos de reacción con portera-jugadora, el Torreblanca sentenció el choque: primero Bía Souza con el 1-3 y, poco después, Marcondes tras robo y combinación con Amandinha para el definitivo 1-4.