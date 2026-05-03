Reparto de puntos en el derbi aragonés de Primera RFEF que mete al Tarazona en descenso y deja al Teruel casi sin 'playoff' (0-0)

El CD Teruel y la SD Tarazona (0-0) han empatado este domingo en un derbi aragonés sin goles que deja a ambos con mal sabor de boca, aunque más comprometidos a los turiasonenses, que vuelven a meterse en el descenso. El duelo sin goles en el estadio de Pinilla mantiene en la zona media de la clasificación a un Teruel que ha hecho más méritos que su rival para adelantarse en el marcador hasta que ha visto la roja en el minuto 30 de partido.

La expulsión de Relu a falta de un cuarto de hora para finalizar el primer tiempo y en una acción mal defendida que dejaba al delantero del Tarazona solo a campo abierto antes de que el local le trabara, ha igualado las fuerzas y ha dado esperanzas de llevarse los tres puntos al conjunto visitante. Aun así, los de Juanma Barrero no han sabido aprovechar la ventaja y se han llevado un escaso punto que, tras la victoria con remontada incluida del Juventud Torremolinos ante el Atlético Madrileño, los deja otra vez en los puestos de descenso.

Tres finales quedan para los turiasonenses en Primera Federación, que quieren mantener al categoría a toda costa para evitar un desastre mayor. El próximo domingo, el choque en casa ante el Nástic de Tarragona, que marca la permanencia con un punto más, se presenta como una oportunidad de salir de la zona baja. El siguiente fin de semana, el Tarazona visita al Betis Deportivo, que le sigue en la clasificación a 4 puntos. Todo ello, antes de recibir en la última jornada al líder del Grupo 2, el Sabadell.

Por su parte, el Teruel se ha despedido prácticamente de sus opciones de disputar el playoff de ascenso a Segunda División. El Europa, que ocupa la quinta plaza, está a 9 puntos de los de Vicente Parras, que tendrían que ganar los tres partidos que restan de campeonato y esperar los tropiezos del equipo barcelonés y del Algeciras y el Cartagena. El próximo rival de los turolenses será el Antequera.