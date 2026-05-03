El Schär sella su permanencia y el Contazara depende de sí mismo para lograrla

El Schär Colores Zaragoza selló su salvación de manera definitiva y a lo grande tras derrotar en un magnífico partido al Bm Adesal por 30-25. Las de Mario Ortiz conquistan de esta manera su permanencia por méritos propios y de manera justa, después de un encuentro completísimo en todas las facetas, destacando la espectacular segunda parte que dejó los dos puntos y desató la alegría en el Alberto Maestro.

Primera parte muy vistosa, atractiva y dinámica, con dos equipos desplegando un buen balonmano sobre la pista. La igualdad era la nota predominante, con sucesión de goles en ambas porterías, aunque el Colores intentaba llevar la iniciativa, muy serio y con ganas de despedirse a lo grande de su afición. Con esta tesitura y siempre con el marcador en un puño, el Colores se fue al descanso con un gol de ventaja (15-14) y además beneficiado por lo que ocurría en Valencia, donde el Mislata caía de manera clara.

Arrancó igualmente el cuadro rojillo muy bien la segunda parte, con un ataque muy fluido y gran aplicación defensiva. Las de Mario Ortiz pegaron un estirón y cogieron tres de renta (20-17), con el técnico rival intentando parar la racha zaragozana, pero las locales estaban de dulce y a nueve minutos del final la ventaja era ya de cinco tantos. Adesal abrió su defensa a la desesperada y Mario Ortiz pidió tiempo para calmar a las suyas en los últimos cinco minutos, surtiendo el efecto deseado para terminar venciendo por 30-25 y desatar la fiesta de una permanencia conseguida por méritos propios y de manera muy merecida.

Foto de familia del Contazara tras su victoria de este fin de semana. / SERVICIO ESPECIAL

El Contazara Zaragoza dio la sorpresa al vencer en el Siglo XXI al Agustinos Alicante (28-27), un equipo de la zona alta de la clasificación, por lo que dependerá de sí mismo para conseguir la permanencia en la División de Honor Plata en la última jornada frente al Alcobendas, colista de la categoría.

La primera mitad comenzó con un intercambio rápido de goles. Fundacion Agustinos Alicante abrió el marcador con un gol temprano de Daniel Reinante Santonja a los 1:35 minutos. Sin embargo, BM Contazara Zaragoza no tardó en responder; Sergio Wagner y Jon Ander Iribar también anotaron rápidamente, demostrando una buena conexión ofensiva.

A lo largo del primer tiempo se pudo ver cómo ambos equipos utilizaban diversas estrategias ofensivas. Los lanzamientos desde diferentes posiciones fueron clave; mientras que los visitantes aprovecharon su velocidad por las bandas y las jugadas rápidas, los locales optaron por establecerse más en el centro para hacer daño desde ahí. A pesar del dominio inicial visitante, hacia la mitad del primer tiempo BM Contazara logró igualar el marcador (14-14) gracias a una serie efectiva de ataques liderados nuevamente por Wagner e Iribar.

La segunda mitad inició con un gol tempranero para cada equipo; sin embargo, fue evidente que tanto defensas como porteros comenzaron a tener un impacto mayor en el desarrollo del juego. La tensión aumentó cuando Marcos Andrés Ara recibió una exclusión justo al inicio (5:45). Esta circunstancia favoreció momentáneamente a Fundación Agustinos quien aprovechó para anotar tres goles consecutivos y tomar ventaja.

No obstante, BM Contazara reaccionó rápidamente estableciendo una defensa sólida y haciendo uso efectivo del contragolpe. Diego Monzón emergió como figura destacada anotando varios goles cruciales que mantuvieron a su equipo cerca durante todo momento.

El cierre estuvo marcado por varias decisiones tácticas arriesgadas donde ambos entrenadores solicitaron tiempos muertos intentando frenar cualquier impulso adverso o recuperar energía entre sus jugadores. Finalmente terminó siendo decisivo un último empujón local tras dos goles consecutivos de Jorge Ortega Moreno que sellaron la victoria final sobre Fundación Agustinos con un ajustado marcador final (28-27).

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Sergio Wagner C Anibal De Figueiredo tuvo un impacto notable en este partido tanto defensivamente como ofensivamente al anotar múltiples goles clave y contribuir significativamente al control central durante transiciones importantes.