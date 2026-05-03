Estos son los posibles rivales del Utebo en el 'playoff' de ascenso a Primera Federación
El sorteo se celebrará este lunes 4 de mayo a las 13.00 horas y los aragoneses se medirán a un tercero de la categoría
Con la disputa de la última jornada de Liga este domingo, cuatro de los cinco equipos aragoneses en Segunda RFEF, dos con descenso y otros tantos con la permanencia, dan por finalizada la temporada. Sin embargo, el Utebo tan solo ha recorrido un parte del camino, ya que ahora afronta la disputa de la promoción de ascenso a Primera Federación por cuarto año consecutivo.
Los de Juan Casajús, que ya certificaron de forma matemática la clasificación al playoff el pasado fin de semana, finalizan la Liga regular en cuarta posición tras la derrota este domingo en Las Llanas, campo del Sestao River. Así, los aragoneses encaran la primera eliminatoria de la fase de ascenso ante uno de los clasificados como terceros en cualquiera de los otros cuatro grupos de la categoría.
Por lo tanto, en un sorteo que tendrá lugar este lunes 4 de mayo a las 13.00 horas, el Utebo conocerá a su primer contrincante, al que recibirá en la ida en Santa Ana y tendrá que visitar en la vuelta por su condición clasificatoria. UD Ourense (Grupo 1), UD Poblense (3), CDA Águilas (4) y Conquense (5) son los cuatro posibles rivales del conjunto utebero.
De estos cuatro, tres han terminado el campeonato con mejor clasificación que el club aragonés, que suma 58 puntos, y uno, el Ourense, lo ha hecho con menos, con 55. En el grupo del Barbastro, el Poblense alcanza los 59, mientras que el Conquense llega a los 60 y el Águilas, con 61, es el mejor entre los terceros clasificados junto al del Grupo 2, la UD Logroñés, que queda excluido de medirse al Utebo.
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