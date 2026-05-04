El Utebo se enfrentará al Águilas en el 'playoff' de ascenso a Primera RFEF con partido de ida en Santa Ana

El Utebo ya conoce al que será su primer rival por el ascenso a Primera Federación este próximo fin de semana, días después de finalizar la Liga regular. El conjunto aragonés se medirá al CDA Águilas FC en su cuarto playoff consecutivo, siendo la ida en casa y la vuelta a domicilio por ser su rival el mejor puesto ostenta entre ambos.

La mano inocente del sorteo saca la papeleta del CDA Águilas FC. / RFEF

El cuadro dirigido por Juan Casajús, único clasificado para la fase de ascenso entre los equipos de la comunidad que militan este curso en Segunda RFEF, finalizó la campaña en cuarta posición, por lo que entre sus posibles rivales estaban solo los terceros en la tabla del resto de grupos, quedando excluido el del Utebo. Así, el rival que visitará Santa Anta este fin de semana, el Áuilas del Grupo 4, suma 61 puntos en Liga, 3 más que los uteberos.

Todas las eliminatorias de la promoción de ascenso se disputarán durante este mes de mayo, siendo el partido de ida de la primera eliminatoria el próximo fin de semana, 9 y 10 de mayo, con horario todavía por confirmar, y la vuelta una semana más tarde.