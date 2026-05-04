Segunda RFEF
El Utebo se enfrentará al Águilas en el 'playoff' de ascenso a Primera RFEF con partido de ida en Santa Ana
El primer encuentro de la eliminatoria se celebrará este fin de semana, 9 y 10 de mayo, con horario aún por determinar
El Utebo ya conoce al que será su primer rival por el ascenso a Primera Federación este próximo fin de semana, días después de finalizar la Liga regular. El conjunto aragonés se medirá al CDA Águilas FC en su cuarto playoff consecutivo, siendo la ida en casa y la vuelta a domicilio por ser su rival el mejor puesto ostenta entre ambos.
El cuadro dirigido por Juan Casajús, único clasificado para la fase de ascenso entre los equipos de la comunidad que militan este curso en Segunda RFEF, finalizó la campaña en cuarta posición, por lo que entre sus posibles rivales estaban solo los terceros en la tabla del resto de grupos, quedando excluido el del Utebo. Así, el rival que visitará Santa Anta este fin de semana, el Áuilas del Grupo 4, suma 61 puntos en Liga, 3 más que los uteberos.
Todas las eliminatorias de la promoción de ascenso se disputarán durante este mes de mayo, siendo el partido de ida de la primera eliminatoria el próximo fin de semana, 9 y 10 de mayo, con horario todavía por confirmar, y la vuelta una semana más tarde.
- Así era El Rollo de Zaragoza en los 80 y 90: casi 100 bares, música en directo y noches interminables en Moncasi
- El barrio que ayudó a crecer a Zaragoza y al que ya apenas nadie puede ir a vivir
- La “playa de los aragoneses” casi cuelga el cartel de completo: los precios se disparan
- Cambios en el aeropuerto de Zaragoza: Wizz Air desafía el dominio de Ryanair tras el recorte de vuelos
- Guti está a dos partidos de renovar aunque el Real Zaragoza puede rescindir el contrato en caso de descenso
- Estos son los consejeros del nuevo Gobierno de Aragón de PP y Vox
- Emilio Larraz confirma su salida del Real Zaragoza: 'Chavales, seguid creyendo en el trabajo diario y disfrutad del camino
- Así queda el Real Zaragoza en la clasificación de Segunda: un gol en el último suspiro de la Cultural Leonesa evita el funeral