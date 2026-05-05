La aragonesa Mapi León le comunica al Barça que se marcha este verano

La aragonesa Mapi León es la primera salida confirmada. La central del Barça, que una vez termine su contrato este verano tras 9 años como azulgrana, se marchará de la capital catalana, según ha explicado Catalunya Ràdio y ha confirmado EL PERIÓDICO. Era la jugadora cuya salida el Barça tenía más asumida, y ahora, a medida que se acerca el final de la temporada, la confirmación ha llegado a los despachos. Mapi León disputará sus últimos partidos este mes de mayo y dejará el vestuario culé casi una década después de su llegada desde el Atlético de Madrid. El club mejor posicionado y con el que tiene las negociaciones más avanzadas es el London City, de Michele Kang.

La central aragonesa llegó al Barça en 2017 con el primer traspaso en la historia del fútbol femenino. 50.000 euros pagó la entidad azulgrana para hacerse con los servicios de la aragonesa que, con el paso de los años, se ha erigido como una referente y líder del vestuario culé.

La última renovación de contrato de Mapi fue en 2023, cuando consiguió cerrar un aumento salarial que la llevó a convertirse en una de las futbolistas mejor pagadas de la plantilla. El club ha intentado retenerla, según contó Marc Vivés en EL PERIÓDICO en una entrevista este mes de enero, aunque ya apuntaba el dirigente que no se iban a hacer esfuerzos económicos de más para que la central renovara su contrato. "Mapi está haciendo una temporada brillante, a su máximo nivel, y como todas las jugadoras que son emblema del Barça y que son importantes para el club, el club hará todos los esfuerzos para intentar que puedan estar aquí. Pero, repito, sin salirnos de nuestros parámetros, no estiraremos más el brazo que la manga. Aun así, tenemos la clara voluntad de que Mapi tenga la oportunidad de poder seguir aquí, si es que ella también lo quiere", dijo el director deportivo.

La propuesta sobre la mesa llegó tarde y a la baja, una situación que no ha convencido a la futbolista, a la que no le han faltado ofertas para incorporarse a otros equipos. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, Mapi León lo tiene casi hecho con el London City, equipo del conglomerado clubes de Michele Kang, que también es propietaria del Olympique de Lyon, conjunto que se enfrentará al Barça en la final de la Champions del 23 de mayo en Oslo.