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Segunda RFEF

El Ebro agradece sus jugadores y cuerpo técnico el trabajo de esta "excelente" temporada a través de un comunicado

El club recuerdo hitos del presente curso como la eliminatoria de Copa del Rey ante el CA Osasuna en el Ibercaja Estadio

La afición del CD Ebro, durante el partido de Copa ante el Osasuna en el Ibercaja Estadio.

La afición del CD Ebro, durante el partido de Copa ante el Osasuna en el Ibercaja Estadio. / CD Ebro

Bruno Palacio

Una vez terminada la temporada y tras sumar otro meritorio año repleto de logros a su historial, el CD Ebro no ha querido olvidarse de agradecer lo conseguido este curso a los grandes protagonistas. Así, en un comunicado difundido a través de sus redes sociales y al que ha acompañado una publicación con varias fotografías de momentos importantes durante la campaña, el club se ha dirigido a sus jugadores y cuerpo técnico para agradecerles el trabajo realizado.

La afición del CD Ebro, en el estadio de La Almozara durante un partido esta temporada.

La afición del CD Ebro, en el estadio de La Almozara durante un partido esta temporada. / CD Ebro

La entidad, que se quedó a las puertas de jugar un año más la Copa del Rey y cerca de optar a disputar el playoff de ascenso a Primera Federación junto al Utebo, se ha dirigido a todos sus profesionales destacando su compromiso: "Desde el Club Deportivo Ebro queremos hacer llegar a toda nuestra primera plantilla; jugadores y cuerpo técnico, nuestro más sincero y profundo agradecimiento por la excelente temporada que han completado defendiendo nuestros colores", reza el escrito.

El conjunto arlequinado es consciente de que ha cumplimentado uno de sus cursos más exitosos en el fútbol semiprofesional, al que ascendió la pasada temporada: "Para nosotros, este año ha sido el reflejo del sacrificio y la entrega", añade el comunicado. En este sentido, las principales aspiraciones del equipo eran asegurar la salvación, algo que se logró con creces: "Gracias a vuestro trabajo diario, hemos logrado cumplir el objetivo prioritario de la permanencia en 2ª RFEF, consolidando nuestro proyecto deportivo un año más".

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Por último, también se han acordado del club navarro, contra el que disputaron una histórica eliminatoria del torneo del KO en el estadio modular del Real Zaragoza este año. "Guardaremos siempre en la memoria el orgullo de haber competido frente al CA Osasuna en Copa del Rey, un hito que nos permitió soñar en grande frente a todo un Primera y dejando la imagen del Ebro en lo más alto", afirman antes de concluir reafirmando el orgullo que representa el esfuerzo de jugadores y otros profesionales por defender el escudo, la camiseta y los valores del conjunto aragonés.

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