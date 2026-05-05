Zaragoza, epicentro del ciclismo de ultradistancia con César Láinez como protagonista: "Más que competición, lo tomo como reto"

La capital aragonesa se convierte hoy y mañana en el epicentro del ciclismo de ultradistancia al servir como punto de partida de una de las pruebas deportivas más exigentes del mundo. La ‘Norte a Sur’, que recorre 999 kilómetros a lo largo de la columna vertebral de la península, celebra este año su quinta edición con salida en Zaragoza y lo hace, además, con la participación destacada de César Láinez entre los corredores.

El exportero del Real Zaragoza, practicante del deporte sobre dos ruedas entre otros varios desde su retiro, participará en una de las dos modalidades de la carrera, que se caracteriza, principalmente, porque no ofrece asistencia de ningún tipo en su inmenso trayecto. «Más que como una competición, yo lo tomo como reto. Al final, uno va haciendo cosas en la bicicleta, un poco lo que las rodillas le dejan hacer en el deporte y tratando de ir buscando pequeñas motivaciones, retos y objetivos», valora Láinez.

Dos modalidades conforman la prueba: la Randonneur, con salida hoy a las 6.00 de la mañana y un límite de 110 horas para completar el recorrido; y la Express, que saldrá mañana y contempla la realización del trayecto en la mitad de tiempo, 55 horas. Ninguna se antoja sencilla y, aun así, el exfutbolista estará presente en la más dura de las dos: «Este año la verdad es que tenía más disponibilidad para entrenar. Hemos podido salir casi todos los días, a las 5.00, 6.00 de la mañana, entrenar de noche... Cosas que seguramente en otro momento no podría hacer», comenta.

Mapa del trayecto de la 'Norte a Sur' desde Zaragoza a Sevilla con tras puntos de control. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Una carrera en la que no solo imponen los casi 1.000 kilómetros de distancia, sino también los 9.999 metros de desnivel positivo acumulado. Láinez, como muchos otros participantes, no se ha enfrentado nunca a una prueba así. No obstante, en este reto mayúsculo estará acompañado de alguien que sí ha estado en ediciones anteriores: «Yo lo hago por parejas y mi compañero es cierto que ya la había hecho alguna vez, pero en individual. Él es un poco el que me motiva, me presenta el reto. También me da tranquilidad ir con alguien que la ha hecho ya, que sabe lo que es hacer una ‘ultra’», subraya.

Por ello, la dificultad de completar un recorrido que parte desde el velódromo municipal David Cañada y atraviesa la península hasta alcanzar la meta en Sevilla, con Teruel, Ciudad Real y Córdoba como únicos puntos de control, reside incluso más en lo mental que en lo físico. «Más que lo físico, porque sí que es cierto que las horas que hemos hecho al entrenar, que salíamos a las 22.00 de la noche y hasta las 8.00 de la mañana del día siguiente pedaleando, al cuerpo, digamos, lo has sometido sensaciones que vas a sentir estos días. Yo creo que es más la capacidad de que la cabeza no falle», añade.

Mochilas para los participantes de la 'Norte a Sur' en el lugar de reparto de los dorsales. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Además, en una prueba tan larga, es crucial no fallar en la elección del equipo necesario, algo que ha sido todo un quebradero de cabeza: «Llevamos dos días preparando la ropa y es una locura, porque sacas unas cosas, metes otras; esto me servirá, esto no. A ver cómo va la meteorología. Salimos el miércoles, que parece que va a respetar en el primer tramo. Cuando vuelvan otra vez las tormentas, nosotros ya deberíamos estar por el sur. Pasaremos el día con esa sensación de incertidumbre climatológica. Y bueno, si llega un momento en el que hace frío o llueve mucho, hay que apagar y otro año será».

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Así, César Láinez y los otros más de 30 ciclistas que compiten están listos para el inicio de una prueba que vuelve a poner a Zaragoza en el centro del deporte internacional que incluye a participantes de hasta 12 países distintos: «Todo este tipo de retos le dan un nombre a la ciudad. Dentro del grupo de participantes, he conocido alemanes, a chicas que venían de Navarra, otros de Asturias, de Gijón, unos que vinieron de Barcelona en bicicleta ya, que se han mojado».