Fútbol
Colchones Aznar premiará a los jugadores del Cuarte en caso de ascenso
La compañía aragonesa quiere poner en valor “el esfuerzo, la constancia y la mentalidad ganadora” del equipo
El CD Cuarte de Huerva afronta este fin de semana una de las jornadas más importantes de su historia reciente. El conjunto aragonés se juega el ascenso a Segunda RFEF frente al Monzón y el Calamocha, con la posibilidad de culminar una temporada histórica manteniendo además su condición de invicto.
Ante este extraordinario rendimiento, Colchones Aznar ha querido mostrar públicamente su apoyo anunciando una prima especial destinada directamente a los jugadores de la plantilla en caso de finalizar la temporada sin conocer la derrota y conseguir el ascenso de categoría.
El CD Cuarte se ha convertido esta temporada en uno de los grandes referentes del fútbol nacional amateur. A mediados de enero de 2026, tras 18 jornadas disputadas, el equipo seguía invicto y había encajado únicamente tres goles, destacando por una enorme solvencia defensiva y una regularidad extraordinaria. En esas fechas, era además uno de los únicos tres equipos de toda España que todavía no conocían la derrota.
Desde Colchones Aznar se ha querido poner en valor “el esfuerzo, la constancia y la mentalidad ganadora” demostrada por los futbolistas durante toda la temporada. “Queremos reconocer el trabajo que están realizando los jugadores. Mantenerse invictos durante una temporada tan exigente es algo extraordinario y creemos que merece un reconocimiento especial”, señalan desde la dirección de la empresa.
La compañía aragonesa desea trasladar todo su apoyo a la plantilla del CD Cuarte en este decisivo tramo final de competición y confía en que puedan culminar una campaña histórica con el ascenso a Segunda RFEF. “Pase lo que pase, ya han firmado una temporada memorable”, destacan desde Colchones Aznar.
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