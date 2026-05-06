El gran fracaso de Simeone: 230 millones a la basura... ¿y cambio de ciclo?

"¿Fuerzas para seguir? Ahora no, seguro que ahora no". Una frase tan contundente como comprensible. Fueron las palabras de Diego Simeone al ser preguntado por su continuidad en el Atlético de Madrid tras culminar un nuevo fracaso con otro año en blanco que el Atlético de Madrid no debería permitirse.

Y no debería porque el club rojiblanco desembolsó cantidades indecentes de dinero para formar una plantilla que, a 6 de mayo, da por concluida la temporada con cero títulos y 230 millones de euros lanzados a la basura, para encadenar su quinta campaña consecutiva sin saborear un trofeo, desde aquella Liga conquistada en 2021 con Luis Suárez y compañía.

Fue el Atlético de Madrid el club que más invirtió de cara al curso 25/26. A la friolera cifra de 176 'kilos' gastados durante el pasado verano (con futbolistas como Baena, Hancko, Cardoso, Almada, Ruggeri o Pubill), se le sumaron otros 58M durante el mercado de invierno para traer a Lookman, Rodrigo Mendoza y Obed Vargas.

Diego Simeone, durante la eliminatoria en Londres / Europa Press

Desembolso astronómico

¿El resultado? El mismo que el Real Madrid, temporada en blanco, habiendo gastado 63 'kilos' más (aunque con muchísimos más ingresos). Una situación que se agrava todavía más teniendo en cuenta que el FC Barcelona, que únicamente gastó 27,5 millones de euros, le saca a día de hoy ni más ni menos que 25 puntos en el campeonato de la regularidad e incluso el Villarreal se sitúa tercero por delante de los colchoneros.

Podía salirle o muy bien o muy mal la temporada a Diego Simeone desde que arrancó el 2026. Y le salió cruz. El devenir y la evolución rojiblanca en la competición doméstica, relegada a un segundo plano (en enero estaba a seis puntos del Barça), se justificaba únicamente en haber reservado fuerzas para la disputa de la final de la Copa del Rey y las eliminatorias de Champions. Dos títulos que se esfumaron en apenas dos semanas y que dejan al Cholo sin fuerzas para hablar, al menos por ahora, sobre su futuro.

Porque nadie duda de todo lo que ha logrado el Cholo en el Atlético. Son 14 temporadas y media las que lleva dirigiendo al club de su vida, entidad a la que ha transformado llevándola a dos finales de Champions y conquistando 8 títulos, arrebatándole dos ligas a Barça y Madrid en una época en la que una hazaña así parecía impensable y alcanzando la gloria en dos Europa Leagues.

Pero ahora, después de tantos y tantos años y con mucha inversión detrás, la gente pide más, porque un solo gran título (LaLiga 20/21) desde 2018 son números impropios de una entidad tan grande como el Atlético de Madrid

No vale con llegar a la final

Por todo ello, es inevitable pensar en un posible cambio de ciclo en el Atlético de Madrid. Incluso el propio Simeone ha ido evolucionando en su discurso y este mismo martes, tras años y años sacando pecho merecidamente de haber llegado a finales de Champions y de haber estado cerca de Barça y Madrid pese a la gran diferencia económica, reconoció que "la gente quiere ganar, no le vale con llegar a la final".

Simeone, durante el Arsenal-Atlético / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Le queda todavía un año de contrato al Cholo, vinculado al Atlético hasta el 30 de junio de 2027. No obstante, el técnico argentino no ha querido hablar de su futuro, ni este martes ni durante la presente temporada, siendo conservador y esperando a ver cómo evolucionaban las cosas durante la campaña 25/26.

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Y al final, el escenario ha concluido de la forma más catastrófica que podía imaginar Simeone, que deberá tomarse un tiempo para digerir las decepciones que se le han presentado en el tramo final de curso y que han contribuido a un desgaste que arrastra desde hace años y que podría pasarle factura en caso de querer cumplir su contrato. Sea como sea, la duda sigue en el aire y el Atlético de Madrid debería ir contemplando un cambio de ciclo más pronto que tarde.