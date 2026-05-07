Dani Martínez deja el banquillo del Barbastro: "Han sido tres temporadas de mucho éxito"
El técnico ha anunciado su marcha con una carta en redes sociales
Dani Martínez cierra su segunda etapa como entrenador del Barbastro, tal y como ha anunciado él mismo en redes sociales en una carta de despedida. El técnico se marcha tras haber más que cumplido el objetivo del club en estos tres cursos, firmando en todos ellos la salvación en Segunda RFEF y disputando dos veces la Copa del Rey, con partidos para el recuerdo, especialmente el doblete con el FC Barcelona.
"Han sido tres temporadas muy intensas, exigentes y, sinceramente, de mucho éxito", asegura el técnico, que resalta también que han competido "en escenarios muy difíciles y con recursos muy limitados".
Agradeció al club, centrándolo en Rafa Torres, por la oportunidad en un momento complicado, algo que por lo que "siempre estaré agradecido". También a Josan Fierro y su directiva: "Hemos sufrido juntos, hemos compartido momentos de mucha responsabilidad y, más allá de la relación entre presidente y entrenador, me llevo una relación personal y una amistad que valoro enormemente".
También dio las gracias a los jugadores, de los que se siente "muy orgulloso", ya que "han sido competitivos, han estado siempre a disposición, han trabajado con compromiso y han defendido esta camiseta con esfuerzo y responsaibilidad". Por último, tuvo palabras de agradecimiento para todo su cuerpo técnico.
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