El FC Barcelona se lleva a una de las mayores promesas de Aragón, un alevín de 11 años del Oliver
Mateo Junza ha firmado por la entidad azulgrana "fruto de las buenas relaciones existentes entre ambos clubs"
Mateo Junza, uno de los jóvenes valores más firmes del fútbol base aragonés, ha firmado por el FC Barcelona procedente de CD Oliver Urrutia, tal y como anunció la entidad zaragozana.
"El FC Barcelona y el CD Oliver, fruto de las buenas relaciones existentes entre ambos clubs, han llegado a un acuerdo para el fichaje de Mateo Junza por el club catalán", anunció el equipo zaragozano.
Mateo es un talento precoz. Nacido en el 2015, es alevín de primer año, pero es un futbolista habitual en el Alevín Preferente, categoría en la que ha destacado pero a la diferencia física y de edad. Además, ha sido integrante de la selección aragonesa en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas sub-12, también teniendo un año menos que sus compañeros.
El FC Barcelona ha detectado pronto el talento de Mateo y, pese a que por su política suele esperar para captar jugadores de canteras de España, a Mateo le ha firmado ya, tal y como hiciera con Hugo Galdeano, hijo del exzaragocista Apoño, que brilló en LaLiga Futures, siendo la indiscutible estrella.
En la entidad azulgrana hay cinco jugadores ahora mismo en sus categorías inferiores, que son Álvaro Cortés, Juan Hernández, Gorka Buil, Samu Borniquel y Hugo Garcés, todos ellos procedentes del Real Zaragoza. El primero ha llegado a debutar incluso a las órdenes de Hansi Flick con el primer equipo del FC Barcelona.
El CD Oliver no tiene convenio con la entidad blanquilla ni con el FC Barcelona, ya que desde hace muchos años lo tiene firmado con el Villarreal.
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