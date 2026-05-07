La Fundación Real Madrid y la DPZ organizan este verano dos campus de fútbol en Ejea y Calatayud

La Fundación Real Madrid y la Diputación de Zaragoza pondrán en marcha este verano dos campus de fútbol en Ejea de los Caballeros y Calatayud dirigidos a 260 niños y niñas de entre 7 y 15 años que combinarán formación deportiva, hábitos saludables y educación en valores durante cinco jornadas. Los campus se celebrarán del 29 de junio al 3 de julio en Ejea y del 6 al 10 de julio en Calatayud, ambos en horario de 8.45 a 13.30.

Gracias a la financiación de la Diputación de Zaragoza, las familias únicamente deberán abonar 55 euros por participante, mientras que el coste restante hasta los 240 euros será asumido por la institución provincial. Las actividades están dirigidas a menores empadronados en municipios de la provincia, excluida Zaragoza capital, y las plazas se adjudicarán por orden de inscripción una vez se abra el plazo en los próximos días.

La iniciativa ha sido presentada este jueves por el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño; la vicepresidenta de la Diputación de Zaragoza y la alcaldesa de Ejea de los Caballeros, Teresa Ladrero; el diputado provincial José Carlos Tirado; y el alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda. Ladrero ha destacado que el proyecto “vuelve a demostrar el compromiso de la Diputación de Zaragoza con el deporte y con los deportistas de la provincia” y ha recordado que la institución destina más de tres millones de euros anuales a distintas líneas de apoyo deportivo.

Por su parte, Butragueño ha agradecido el "compromiso” de la DPZ con un proyecto que permitirá que las familias puedan acceder a estos campus en condiciones “muy favorables”, reforzando el objetivo de “acercar el deporte y la educación en valores a todos los municipios de la provincia de Zaragoza”.

El programa Campus Experience, impulsado por la Fundación Real Madrid desde hace más de once años, basa su metodología en la formación en valores a través del fútbol, fomentando aspectos como el trabajo en equipo, el respeto y la integración. Además de los entrenamientos técnicos y tácticos, el campus incluye actividades centradas en habilidades sociales y hábitos saludables, como la higiene personal, la educación nutricional y las rutinas de descanso.

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Todas las sesiones estarán dirigidas por entrenadores formados específicamente en la metodología educativa de la Fundación Real Madrid, con especial atención a la igualdad de género y el respeto a la diversidad.