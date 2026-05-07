Otra pelea entre Tchouameni y Valverde acaba con el segundo en el hospital con una brecha y el Madrid abriendo expediente a ambos

El vestuario del Real Madrid ha explotado definitivamente. Este jueves se ha producido uno de los episodios más graves que se recuerdan en el club en las últimas décadas. En el día de ayer, miércoles, se produjo una fuerte discusión entre dos jugadores de la primera plantilla: Aurelien Tchouameni y Federico Valverde. El incidente fue elevando el tono, pero no se llegó a las manos, aunque en el vestuario prosiguió el desafío entre ambos.

Una brecha y dos expedientes

Este jueves se esperaba que los ánimos se hubieron relajado, pero lejos de eso la situación ha explotado. Al inicio del entrenamiento Federico Valverde se ha negado a saludar al francés después de lo ocurrido en el día de ayer. Y a partir de ese momento la tensión ha ido escalando hasta terminar con el uruguayo desplazándose a la clínica Sanitas de Valdebebas para que le dieran puntos en un corte que le produjo un golpe del francés en el rostro. El golpe, según la versión que se filtra, habría sido accidental, no por culpa de un impacto directo del francés. En el forcejo el charrúa se ha resbalado, golpeándose con una mesa y provocándose la brecha.

El charrúa acudió acompañado de Arbeloa, que se desplazó con el jugador y esperó a que le cosieran. El jugador descansa a estas horas en su domicilio. El club ha informado tras el incidente que han protagonizado que les ha abierto un expediente tanto a Tchouameni como a Valverde. La posición del club no se conoce por el momento y si hay sanción interna, que se ajustará al reglamento de comportamiento interno. Florentino Pérez ha intervenido personalmente en la resolución posterior del inicidente y ha telefoneado al charrúa para conocer su estado de salud. Todo apunta a que ninguno de los dos volverá a jugar de aquí al final de temporada.

El episodio es el colofón a semanas de mucha tensión en un vestuario tocado por las derrotas y la eliminación en las diferentes competiciones, por lo el Real Madrid ya no tiene ninguna opción de ganar títulos. Además del incidente entre Tchouameni y Valverde, esta semana también se ha conocido que el alemán Antonio Rudiger le propinó un bofetón al gallego Álvaro Carreras, que el propio lateral confirmó en un comunicado posterior en el que señalaba: "Fue un asunto aislado sin importancia que ya está resuelto". Y semanas antes de eso Kylian Mbappé protagonizó un sonado incidente con un miembro del staff de Álvaro Arbeloa que le pitó un fuera de juego que el francés no encajó bien, volcando una ira desmedida en el ayudante ante la estupefacción del resto de jugadores.

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El ambiente es muy tenso en los entrenamientos de Valdebebas, donde además Arbeloa ha perdido toda la autoridad porque el vestuario sabe que está amortizado y que su etapa concluye cuando se pite el final del partido ante el Sevilla en la última jornada. José Ángel Sánchez, director general del club, se personó en el entrenamiento esta mañana después del incidente entre Tchouameni y Valverde y ha hablado con los jugadores para tratar de templar los ánimos y concluir la temporada de la manera más civilizada posible.