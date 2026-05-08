Cruce de acusaciones entre la DPZ y el PP por el campus de fútbol de la Fundación Real Madrid: "Pierden el sentido del ridículo"

Tan solo unas horas después de que la Diputación Provincial de Zaragoza anunciara su acuerdo con la Fundación Real Madrid para organizar dos campus de fútbol este verano en Aragón, la polémica se ha servido tras las declaraciones de la portavoz de la formación popular en la DPZ y la consiguiente respuesta del grupo socialista. Desde el PSOE, consideran que "el PP debería informarse mejor para no quedar en evidencia porque las cifras hablan por sí mismas".

El partido en mayoría en la DPZ aseguran que se trata de una operación más que rentable y que beneficia a Aragón: "Solo con que pregunten a su compañero de partido, el alcalde de Calatayud, sabrán que el acuerdo con la Fundación Real Madrid supone un desembolso de 48.000 euros destinado a abaratar la inscripción en el campus a las familias", afirman en respuesta a las palabras de la portavoz del PP en la DPZ, Maricarmen Lázaro.

De igual manera, rechazan las críticas a la falta de ayudas el equipo local en Segunda División: "Frente a esos 48.000 euros, solo en los dos últimos años la Diputación de Zaragoza ha concedido 2 millones de euros en ayudas directas al Real Zaragoza, otros 2,4 millones de euros al resto de equipos zaragozanos que compiten en categorías nacionales y 1,2 millones de euros más a más de 300 clubes y asociaciones dedicadas al deporte aficionado y de base. Son más de 5,5 millones de euros en total sin contar el apoyo a otros muchos eventos deportivos".

Por último, también destaca el PSOE que el Partido Popular trae reivindicaciones ridículas y que en absoluto han tenido en cuenta el significado real del proyecto y las bases del acuerdo: "Hablar de falta de apoyo a los clubes de la provincia por el acuerdo con la Fundación Real Madrid sí que es perder el norte y el sentido del ridículo", concluye el partido socialista.

Todo ello, en respuesta a las declaraciones de la portavoz azul, quien criticó una "falta absoluta de política deportiva" por parte de los promotores del acuerdo. "Tenemos un club histórico como el Real Zaragoza, que representa a esta tierra desde hace generaciones y la Diputación Provincial decide pactar y destinar dinero público a un equipo de otra comunidad autónoma", afirmó Lázaro, aludiendo directamente al principal equipo de la ciudad y a su significativo impacto en la identidad aragonesa: "Ese es el modelo que debería seguir la DPZ, el de apoyar el deporte de nuestra tierra, fortalecer nuestras canteras y ayudar a los clubes que representan a nuestros municipios y a nuestra provincia".