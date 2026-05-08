El Wanapix volverá a Primera este sábado si gana y pierde El Ejido

El Wanapix puede volver a ser este sábado equipo de la Primera División y regresar a la élite del fútbol sala nacional un año después de su descenso de categoría. El equipo aragonés necesita para ello ganar a las 17.00 horas al Melistar fuera de casa y que el Inagroup El Ejido pierda en su visita al MRB Móstoles (18.30).

El conjunto dirigido por Jorge Palos es líder de Segunda, la única plaza que da derecho a ascenso directo (la segunda es en playoff entre el segundo y el quinto) y está empatado a puntos con el conjunto almeriense, pero los aragoneses tienen el golaverage ganado, por lo que un triunfo, unido a una derrota de los andaluces, dejaría al Wanapix en Primera a falta de una jornada. De todos modos, si el conjunto zaragozano vence en Melilla y la última jornada ante el Barça Atlètic en el Siglo XXI, regresará a la élite, del mismo modo que un tropiezo este sábado y un triunfo de El Ejido dejaría muy tocadas las opciones de subir directo.

El Wanapix viene de ganar un duelo clave e importantísimo ante el Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda (5-3), tercer clasificado, en un choque en el que tuvo que remontar en dos ocasiones, por lo que llega cargado de moral para las dos últimas citas ligueras.

Para el encuentro contra el Melistar, Jorge Palos recupera a Juan Brasesco tras su inverosímil sanción por salir a pista tras el choque en Tafalla a saludar a compañeros y rivales tras ser expulsado; y también al portero David Marín, que se encontraba lesionado. A cambio pierde de nuevo a Richi Felipe por una dolencia en el gemelo, baja que se une a las ya conocidas de Óscar Villanueva, Quique Hernando e Iván Alegre, todos ellos con el ligamento cruzado roto.

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El Ejido, por su parte, debe ganar en la pista de un MRB Móstoles que necesita un punto en las dos últimas jornadas para asegurarse su puesto en el playoff y también opta a escalar del quinto al tercer puesto. Por su parte, el Entrerríos Automatización, sin nada en juego ya, recibe a las 19.30 al Gasifred Atlético Ibiza.