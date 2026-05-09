El Balonmano Contazara logra la permanencia en División de Honor Plata

El BM Contazara Zaragoza ha logrado sacar este domingo el resultado deseado. La victoria que el equipo aragonés necesitaba para certificar la salvación en la categoría ha llegado en la última jornada de Liga ante el colista. El equipo dirigido por Carlos García se ha impuesto a domicilio ante el BM Alcobendas con un generoso marcador de 20-31.

El Contazara ha ido por delante en todos los tramos de un encuentro en el que Juan Martínez y Diego Monzón han sido los máximos anotadores con 5 goles cada uno. También han anotado Bruno Della (4), Alejandro Plaza (4), Rafael Val (3), Jon Ander (3), Mario Nicolas (2), Sergio Wagner (2), Álvaro Acosta (2) y Marcos Andrés (1).

Los zaragozanos logran así la permanencia en División de Honor Plata, la segunda categoría más alta del balonmano nacional. Para ello, el Contazara ha encadenado una racha de buenos resultados en la recta final del campeonato liguero, donde han sumado tres victorias, un empate y una única derrota en las últimas cinco jornadas.

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En este sentido, la necesidad de una reacción para tratar de evitar el descenso fue lo que llevó a la directiva a buscar un cambio en los banquillos. Así llegó al pabellón Siglo XXI Carlos García, quien se estrenó con un ajustado triunfo a domicilio ante el Mága. Desde entonces, el Contazara ha remado en un largo trayecto hasta conseguir el objetivo.