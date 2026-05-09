El camino del ascenso del Utebo comienza en Santa Ana ante el Águilas FC

El Utebo afronta este fin de semana el primer partido del playoff de ascenso a Primera Federación. Un camino que los de Juan Casajús empiezan a recorrer en casa ante su afición y que quieren convertir en un largo trayecto con el pase de una eliminatoria a doble partido que terminará en Murcia.

Con el resto de equipos aragoneses que han militado en Segunda RFEF este curso habiendo terminado ya su temporada, con épicos desenlaces para el CD Ebro y la UD Barbastro, que han logrado mantener la categoría, y finales más tristes para el Deportivo Aragón y la SD Ejea, que no pudieron evitar el descenso y regresan a Tercera Federación, el Utebo es el único que todavía no ha puesto fin a su campaña.

El conjunto zaragozano se medirá al Águilas FC en la ronda inicial de la fase de promoción, jugándose el primer encuentro de la eliminatoria en el campo de Santa Ana, este domingo a las 17.00 horas. El cuadro utebero tendrá que afrontar la ida como local y la vuelta a domicilio por su condición de peor clasificado en Liga regular que el rival, por lo que espera cuajar un buen partido y sacar una ventaja favorable que le permita encarar el choque en Murcia con más posibilidades.