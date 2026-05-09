El final más apretado en Tercera RFEF y un ascenso por decidir: "Todos sabemos lo que nos jugamos el domingo"

Un extraño suceso acontecerá mañana en el Alto Aragón. Una final se disputará en el Isidro Calderón, campo del Atlético Monzón, en la que estará en juego la primera plaza por el campeonato de Liga en Tercera Federación en la que será su última jornada. Sin embargo, lo extraño de todo esto, no es que dos equipos se jueguen el ascenso en un duelo directo, sino que serán tres los clubs implicados en una misma final que dejará a uno de ellos en el liderato del grupo aragonés y relegará a los otros dos al exigente playoff de ascenso de la quinta categoría del fútbol nacional.

El Atlético Monzón, que espera el lleno con cerca de 2.500 aficionados, recibe al CD Cuarte en una última jornada con horario unificado que se disputará a las 17.30 horas. Los altoaragoneses, segundos con 72 puntos, esperan tumbar al aún invicto conjunto zaragozano, líder con 73, en un duelo cuyo ganador será, irremediablemente, campeón de Liga. Sin embargo, entra en escena el Calamocha CF, que visita al Cariñena. El conjunto turolense es tercero en la clasificación, empatado a puntos con el Monzón, por lo que, en caso de empate en la localidad montisonense, sería el agraciado si consigue sumar los 3 puntos.

Un final de campeonato al rojo vivo con los tres equipos preparando su última batalla de formas distintas, pero con sus técnicos coincidiendo en la singularidad que supone esta tremenda igualdad. «Es curioso que los tres estamos peleando por esa situación. Ha sido un año de muchos altos y bajos de los equipos. El más constante ha sido el Cuarte, porque ha estado ahí sin perder, pero tanto Monzón como Calamocha no nos hemos separado en todo el año», analiza el entrenador del conjunto turolense, Sergio Lagunas, quien resalta la puntuación de las primeras posiciones: «Si miras las clasificaciones anteriores, los últimos cuatro o cinco años, el campeón lo era con 63 puntos, 67 como mucho, casi 10 menos que los que hemos conseguido nosotros».

El Isidro Calderón rozará el lleno con cerca de 2.500 aficionados. / Atlético Monzón Alumbra

Ahí es donde entra el gen competitivo, un factor que los tres han llevado consigo a lo largo del curso: «Con esa puntuación tienes que estar ascendido hace 2 jornadas. Este año se ha dado que los tres hemos estado a muy buen nivel y se ha dado esa circunstancia. No lo había visto casi nunca y va a ser un final de Liga bonito», valora Ismael Mariani. El técnico del Monzón es consciente de la dificultad que acarrea recibir a uno de los dos únicos equipos todavía invictos de las cinco primeras categorías nacionales: «Son unos números de locos. Llevo 25 años entrenando y creo que no lo he visto en mi vida. En 32 jornadas no perder, no es normal ver esto. Sabemos que es un equipazo, pero intentaremos que sea la única vez que pierda. Tiene muchísimo mérito y más viendo de la manera que juegan. Cuando un equipo encaja 11 goles dices ‘tiene que ser ultradefensivo’, para nada. Tiene un trato de balón brutal, es un espectáculo», analiza el míster.

Gran parte del mérito de ese logro es de Javi Álamo. El exjugador del Real Zaragoza se estrena este año como primer entrenador y lo hace a lo grande. «Todos sabemos lo que nos jugamos el domingo, al final es un partido que nos puede dar la Segunda RFEF, pero trabajamos con normalidad, como una semana más, con nuestra idea», explica el técnico del Cuarte. El club zaragozano es consciente del feudo que visita y de que el empate les serviría si el Calamocha no logra la victoria que necesita, aunque viaja con toda la ambición: «Es un partido dificilísimo contra un gran equipo, pero, evidentemente, tenemos nuestras opciones y vamos con la máxima ilusión. Luego en el fútbol pueden pasar muchas cosas, pero vamos con la intención de ganar y conseguir el ascenso», añade.

Los jugadores del Cuarte celebran u triunfo al inicio del curso junto a varios aficionados. / SERVICIO ESPECIAL

Un final de Liga en el que caben todo tipo de escenarios, lo que demuestra la igualdad y la competitividad crecientes en la categoría, algo que tiene claro el experimentado entrenador del Monzón: «La verdad es que en Tercera RFEF cada vez se está trabajando mejor. Vas a un equipo de mitad de tabla para abajo y te pintan la cara si no estás bien, antes estaba más diferenciada entre la parte alta y la baja, pocos equipos se descuelgan. La última jornada por abajo puede descender cualquiera, lo que te dice que el Calamocha no lo tiene nada fácil», comenta Mariani.

En este sentido, los de Lagunas visitan a un Cariñena que se juega el descenso. Allí, al igual que el Monzón se entregará al calor de su afición, espera el técnico calamochino que su equipo pueda sentirse igual de arropado en uno de los partidos más importantes de la historia del club: «Me consta que van a desplazarse bastantes aficionados, es el mayor logro que he conseguido y estoy superorgulloso. Atraíamos poca afición, pero este año, los chicos y el cuerpo técnico hemos conseguido que el pueblo se enganche y esté como nunca lo había visto».