La previa del Casademont Zaragoza-Perfumerías Avenida: la gran revancha se juega en el Príncipe Felipe

Nunca una derrota deja buen sabor de boca, pero ninguna sienta peor que la que se obtiene en territorio hostil. Así fue la del Casademont Zaragoza el pasado jueves en el partido de ida de semifinales de Liga, donde perdió por cuarta vez en toda la temporada en la competición liguera. En Salamanca, las aragonesas no pudieron sacar un resultado positivo y, aunque con un marcador ajustado (69-67), casi anecdótico, tienen la necesidad de remontar dos puntos de desventaja en la vuelta.

Sin embargo, no fue esa mínima derrota lo que más dolió del choque ante el Perfumerías Avenida, sino el clima de tensión generado para con la afición rival durante lo que estaba siendo un enfrentamiento duro entre dos equipos que aspiran al título. Insultos desde la grada, actitudes irrespetuosas a pie de pista tras el choque e incluso reacciones posteriores a lo acontecido, calentaron en exceso una eliminatoria que tan solo ha llegado a su ecuador.

El conjunto rojillo encara ahora el partido de vuelta en casa, en un duelo que se disputará a las 12.15 horas. Además, el peso de esa revancha que unas buscan ambiciosas, como lo son siempre las aragonesas, y aguardan otras expectantes, recae ahora en el Príncipe Felipe, donde pocos clubs soportan el rugido del león. El fortín del Casademont Zaragoza ha sido escenario de grandes finales este curso y allí siempre ha sido la Marea Roja la que más se ha hecho notar. Así se espera que sea de nuevo este domingo en un pabellón que volverá a acoger a un gran número de seguidores y simpatizantes en su segunda jornada de playoffs, en los que los abonados también tienen que comprar entrada, con más de 7.000 ya vendidas.

Nadia Fingall anota durante el partido en casa ante el Estepona. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Serán clave varios factores para no reproducir el mismo resultado que llevó a las aragonesas a perder en la ida y que esta vez las dejaría fuera de la pelea por un título de Liga que ansían obtener por primera vez. Por un lado, el equipo dirigido por Arnau Ferreres tendrá que buscar la forma de repetir todo lo que hizo bien en Salamanca, que no fue poco. La robustez en defensa y la agresividad en los duelos volverán a ser aspectos determinantes del juego, así como también lo será la velocidad en los contraataques, algo que las aragonesas ya llevaron a cabo con nota en la ida, lo que es permite ahora tener tan a mano la posibilidad de darle la vuelta a una desventaja de solo dos puntos.

No obstante, no le valdrá al Casademont con potenciar sus aciertos, sino que tendrá que minimizar los errores que cometió. Las desconexiones han lastrado durante toda la temporada a un equipo arrollador y casi imparable cuando se despierta de la siesta. Un fantasma que reaparece de tanto en cuanto pese a los numerosos intentos por desterrarlo. Así ocurrió de nuevo en la localidad salmantina, en un duelo de parciales en el que los más abultados se los llevó el Perfumerías Avenida.

Aminata Gueye trata de coger un rebote durante el partido en casa ante el Estepona. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

También tiene que reencontrarse el conjunto rojillo con dos de sus fuertes durante esta campaña. El rebote, que no fue de lo más destacado del cuadro de Ferreres en la ida, tiene que volver a ser uno de los pilares de un equipo físico como lo es el Casademont Zaragoza. También deberán afinar las aragonesas el dato de acierto en triples, que se quedó en 7 de 25 (28 %) en la ida.

En el capítulo de bajas, la gran y única duda sigue siendo Helena Pueyo, que se mantiene entre algodones y con trabajo progresivo y podría aparecer en la final de Liga si su recuperación es favorable. Mientras, la alero balear sirve de motivación a sus compañeras, que tal como explicó Laia Flores en la previa, esperan regalarle la posibilidad de acabar el curso sobre la cancha obteniendo ese pase a la final.