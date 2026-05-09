Primera RFEF
El Tarazona afronta una final por la salvación en casa ante el Nástic de Tarragona
El Teruel visita al Antequera con ya muy pocas opciones de alcanzar el playoff de ascenso a Segunda
En la antepenúltima jornada en el Grupo 2 de Primera RFEF, la SD Tarazona se la juega en casa ante el Nástic de Tarragona, mientras que el CD Teruel tiene un desplazamiento con poco interés en juego, ya que su rival, el Antequera, tampoco se juega nada al estar ambos en el centro de la clasificación.
El Tarazona recibirá este domingo a las 16.30 horas en el municipal turiasonense al Nástic en un partido muy importante para los dos equipos ya que se están jugando la permanencia en la categoría y son rivales directos en la zona baja. Los aragoneses están en puesto de descenso con 42 puntos, mientras que el conjunto catalán marca la permanencia con tan solo un punto más.
Por su parte, el Teruel por su parte viaja a tierras andaluzas para enfrentarse también el domingo, a las 18.45 horas, al Antequera en un partido de poca trascendencia en la clasificación ya que ambos equipos tienen asegurada la permanencia en la categoría para la próxima temporada.
Además, los de Vicente Parras cuentan ya con muy pocas opciones de entrar en el playoff de ascenso a Segunda División, del que están ahora a 8 puntos. Así, con tan solo 9 en juego, tendrán que ganar los tres partidos que restan y esperar los tropiezos de casi todos los equipos con posibilidades matemáticas de llegar a la zona noble.
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