El Wanapix tira por la borda el ascenso directo

El Wanapix se pegó un tiro en el pie que casi seguro le costará el ascenso directo. Necesitaba el conjunto aragonés ganar al Melistar a domicilio, pero perdió por un duro 9-2, el peor resultado de toda la temporada. Por si fuera poco, el Inagroup El Ejido logró un punto en su visita al MRB Móstoles (2-2).

Es decir, para la última jornada, el Wanapix deberá esperar un pinchazo de los almerienses, que juegan en casa contra un Leganés que está ya salvado, cómodo en mitad de tabla y que no se juega nada. Las cuentas para subir directo implican sacar un punto más que El Ejido. Si empata el Wanapix, los andaluces tendrán que perder. Si gana al Barça Atlétic en en Siglo XXI, obliga a vencer al actual líder y, si los almerienses se imponen, tendrán que pasar por la promoción de ascenso, eso sí, con el factor cancha siempre a favor.

Fue el peor partido de la temporada de un Wanapix que estuvo muy incómodo con el juego combinativo local y el recurso de su portero. Tras avisar con un palo, Ruchdi puso el 1-0 en el segundo palo, si bien Adrián Ortego, con un tiro de falta directa, consiguió igualar. Acto seguido, sin apenas tiempo para digerirlo, en una jugada de saque de banda anotaron los locales de nuevo. David Mesquita logró el 3-1 en un tiro casi sin ángulo que fue desviado y antes del descanso Ortego dispuso de un tiro de diez metros para reducir distancias, pero salvó Gonzalo Puebla con el pecho.

En la segunda mitad, todo lo que pudo salir mal tocó cruz. Ortego puso el 3-2 con una potente volea de saque de esquina, pero de nuevo enseguida respondieron los locales con un tanto de Anuar en una contra tras otro ligero pero mortal desvío en defensa. El 5-2 de Ruchdi en otra imprecisión dejaba el choque muy cuesta arriba.

Tras ese tanto, con diez minutos por delante, el Wanapix apostó por el juego de cinco, pero lejos de remontar y de dar el buen resultado de otros partidos, esta vez solo propició que, en los minutos finales y con los aragoneses a la desesperada, siguiesen cayendo los tantos a favor de un Melistar que se salvó matemáticamente.

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